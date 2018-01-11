Casio'dan Büyüleyici Bir G-Shock: Rangeman

Casio'nun CES 2018'de sergilediği yeni akıllı G-Shock saati Rangeman GPR B-1000, özellikleriyle pek çok kişinin hayatını kurtarabilir...

Casio'nun yeni saati her zaman yanınızda..

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