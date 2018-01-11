Casio'dan Büyüleyici Bir G-Shock: Rangeman
Casio'nun CES 2018'de sergilediği yeni akıllı G-Shock saati Rangeman GPR B-1000, özellikleriyle pek çok kişinin hayatını kurtarabilir...
Casio'nun CES 2018 standının yıldızı, kuşkusuz yeni G-Shock akıllı saat oldu. Özellikle Dünya'nın "daha boş" olan kısımlarında uzun süren yürüyüşlere çıkan biriyseniz, Casio G-Shock Rangeman GPR B-1000, tekil GPS sistemi ile dikkatinizi çekecektir. Bu saatin güneş enerjisi ile çalışıyor olması da, başlı başına ilgi çekici. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerde herhangi bir şarj cihazına ihtiyaç duymadan saatinizi şarj edebilecek olmanız oldukça önemli bir ayrıntı.
Başka bir deyiş ile, eğer kaybolduysanız ve diğer cihazlarınızın şarjı bittiyse, tek yapmanız gereken şey saati güneş gören bir kayanın üzerinde dört saat kadar bekletmek. Bu beklemenin sonucunda cihaz GPS sistemi bir saat kadar kullanılabilir hale geliyor ve bu özellik de, çok rahat bir şekilde insanın hayatını kurtarabilir.
Bunun dışında saat çamura ve soğuğa karşı dayanıklı ve yükseklikölçer, basınçölçer, pusula ve ısıölçer ile beraber geliyor. Renk seçenekleri ise siyah ve zeytin yeşili olarak belirlenmiş. Saatin fiyatı ise 800 dolar.
Ayrıca Casio, bir önceki yıl sunulan Pro Trek WSD-F20 için yeni bir sınırlı üretim beyaz renk seçeneğini de tanıttı. Casio, bu rengin "dış mekan giysilerinde kullanılan malzemeleri" öne çıkartacağını söylüyor.
Levent Öztürk
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