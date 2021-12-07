Casper VIA E30 ile Akıllı Seçim Dönemi Başlıyor

Bir telefonla daha iyi neler yapılabilir sorusuna güçlü ve trend tasarıma sahip yeni telefonu VIA E30 ile ideal cevabı veren Casper, fiyat / performans kriterlerinde Türk kullanıcılarına hayallerindeki telefonu sunuyor.