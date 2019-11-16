Castaway, Telefonunuzu Çift Ekranlı Yapacak

Indiegogo'da yeni ortaya çıkan Castaway, telefonunuzu Galaxy Fold gibi bir cihaza dönüştürüyor.
Küçük ve büyük ekranlı telefonlar için ayrı sürümleri planlanan cihaz, Indiegogo sayfasına göre 2020'de çıkacak. Verimliliğinizi artıracağını iddia eden Castaway, Chrome OS ile çalışıyor ve 4GB RAM, 32GB eMMC depolama gibi özellikler sunuyor. Cihaz, 5,8 inç ve 6,3 inç'lik boyutlarıyla piyasadaki birçok telefonla uyumlu. Bu telefonlara iPhone 6 ve sonrası, Galaxy S7 ve sonrası, Note 7 ve sonraki Galaxy Note'lar dahil.
Castaway, bu telefonlarla manyetik olarak birleşip, onları küçük bir laptopa dönüştürüyor. Castaway, üzerindeki altı çekirdekli işlemci sayesinde bağımsız bir tablet olarak da kullanılabiliyor. Cihazın üstünde iki kamera, iki USB Type-C portu, microSD kart slotu, bir ses jakı, 35Whr pil ve bir kalem bulunuyor.
Cihazın nihai amacı, bir açık kaynaklı proje oluşturarak çift ekranlı cihazlar için yeni kullanım alanları ortaya çıkarmak.
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