Casus Android Uygulamalarına Google Freni

Google, her şeye burnuna sokan ve Play Store'da yayınlanan uygulamalara karşı artık daha katı kurallar koyuyor!

Casus Android Uygulamalarına Google Freni

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