Casus Android Uygulamalarına Google Freni
Google, her şeye burnuna sokan ve Play Store'da yayınlanan uygulamalara karşı artık daha katı kurallar koyuyor!
Google, casus uygulamaların mağaza sayfalarına uygun uyarılar koymak konusunda yeni önlemler alıyor. Rızanız olmadan kişisel verilerinizi toplayan uygulamalar artık daha sıkı şekilde denetlenecek ve uygulamadan önce Google'ın uyarısı ile karşılaşacağız. Google arama sonuçlarında zararlı, güvenlik ve gizlilik ilkelerini ihlal eden uygulamalara çıkan linkler bile uyarılarla bezenecek.
Google Play Project dahilinda Google kötü uygulamaların hepsini işaretlemeyi hedefliyor. Eğer uygulamalar Google tarafından kırmızı bayraklarla işaretlenmek istemiyorsa, telefon numarası, e-posta adresi ve konum gibi kişisel verileri topladıklarında, bunu yaptıklarına dair uyarıları hem mağazada hem de uygulama içinde belirtmeleri gerekiyor.
Arama devi gizlilik ilkelerini ihlal eden uygulamaları tek tek yakalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kilit ekranına reklam yerleştiren uygulamaların bir çoğu mağazadan kaldırıldı. Ancak şirketin kendisi de kişisel verileri takip ettiği biliniyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Google'ın kullanıcılara ait en yakın hücresel bağlantı kulelerinin konumlarını sunucularında sakladığı ortaya çıkmıştı, şirket bunu yapmasındaki sebebinin "mesajlaşma hızını geliştirme" olduğunu söylemişti. Şirket şu anda bu veriyi saklamaya devam etmiyor.
Ali Ruhi Öztürk
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