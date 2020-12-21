Casuslar, Önemli İsimlerin iPhone'larını Böyle Hack'ledi

iPhone'larda bulunan bir iMessage güvenlik açığı nedeniyle casusların, düzinelerce gazeteciyi hack'lediği iddia ediliyor.

Casuslar, Önemli İsimlerin iPhone'larını Hack'ledi

Karmaşık bir dijital casusluk operasyonu son günlerde gazetecileri hedef almış gibi görünüyor. The Guardian'ın haberine göre, Citizen Lab, Kismet lakaplı NSO Group yazılımını kullanan operatörlerin 37 gazetecinin iPhone'larını (çoğu Al Jazeera'dan) bir iMessage güvenlik açığı kullanarak hack'lediklerini keşfetti. Bu açık, yaklaşık bir yıldır biliniyor. Sıfır tıklama saldırıları hiçbir iz bırakmadı ve şifrelere, mikrofon sesine ve hatta fotoğrafların çekilmesine izin veriyor gibi görünüyor.

Kesin nedenler net değil, ancak dört operatörün Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri menşeli göründüğü ve en az iki vakada hükümet adına hareket ettikleri bilgisine ulaşıldı. Kurbanlardan biri,  Al Araby'den Rania Dridi, kadın hakları konusundaki tartışmaları ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni açık sözlü bir şekilde eleştirmesi nedeniyle hedef alındığına inanıyor.  

Bu açığın iOS 14'te olmadığı belirtiliyor. NSO Group, Citizen Lab'ın iddialarını yalanladı ve hedef verilerine erişimi olmadığını ileri sürdü. "İnandırıcı kanıtların olduğu herhangi bir durumu araştırdıklarının" altını çizdi ve yazılımın yalnızca suçluların peşine düşmek için tasarlandığını söyledi. Apple, Citizen Lab'ın çalışmasını bağımsız olarak doğrulayamayacağını söyledi, ancak saldırının "yüksek oranda hedefli olduğunu" belirterek kullanıcıları iOS'un en son sürümünü yüklemeye çağırdı.

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