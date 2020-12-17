iPhone 13 Hakkında Bilgiler Gelmeye Başladı! Peki iPhone 13 Nasıl Olacak?

iPhone 13 hakkında bilgiler gelmeye başladı. İlk bilgilere göre iPhone 13't, iPhone 12'den beklenenden daha fazla özelliğe sahne olacak.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 13 Ekranı 120 Hz Olacak!

Geçtiğimiz yıl boyunca iPhone 12 serisini konuştuk durduk. Sonunda telefonlar tanıtıldı, satışa sunuldu ve halen daha konuşulmaya devam ediyor. Ancak artık asıl konu, telefonların satış rakamları ve Apple'ın üretim programı ile sınırlı.

Gözlerse, yavaş yavaş iPhone 13'e çevriliyor. iPhone 13 ile ilgili ilk bilgiler de gelmeye başladı. Görünüşe göre iPhone 13'te, aslında iPhone 12'de beklediğimiz bazı özellikleri göreceğiz.

iPhone 13'e 120Hz Ekran Geliyor

iPhone 12 serisi, son birkaç yıldır iPhone tarafında gördüğümüz en büyük ekran güncellemelerini yerine getirirken, 120Hz ekran özelliği ise bu değişlikler arasında yer almamıştı. Bu özelliğin bir sonraki jenerasyona bırakıldığı düşünülürken, ilk söylentiler de buna işaret ediyor. Görünüşe göre iPhone 13'te 120Hz ekran özelliği yer alacak. Ancak bu özelliğin 4 iPhone modelinde de yer alması beklemiyor. Apple'ın 120Hz ekran desteğini sadece iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile sınırlayacağı düşünülürken, panel tercihi de LPTO teknolojisinden yana olacak.

Diğer yandan Apple, 120 Hz'lik ekranlarını iPhone 13'e saklayadursun, o döneme kadar muhtemelen yüksek tazeleme hızına sahip ekranlar orta sınıf akıllı telefonlar arasında yaygınlaşmaya başlayabilir.

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