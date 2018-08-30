Çentiksiz HTC U12 Life, Kulaklık Girişiyle Geldi!
HTC, çentiksiz, kulaklık girişli ve "çizgili" yeni telefonu HTC U12 Life'ı IFA 2018'de tanıttı!
HTC'nin yeni orta seviye telefonu Almanya'nın Berlin şehrindeki teknoloji fuarı IFA 2018'de tanıtıldı. Yeni HTC U12 Life, teknik özellikler açısından ciddiye alınması gereken bir telefon.
Geçen seneki U11 Life'ın yerini alan U12 Life, 6,1 inç'lik Full HD ekranla, Snapdragon 636 yonga setiyle, 4GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 64GB depolama alanıyla geliyor. 16MP + 5MP çift arka kamera sunan cihaz, ön yüzünde LED flaşlı 13MP'lik bir kameraya sahip. 3.600mAh kapasiteli pil, HTC U12 Plus'ın 3.500mAh'lik pilinden bile güçlü. Geçen seneki U11 Life'ın pili ise yalnızca 2.600mAh kapasitesindeydi.
"3D Ultra Stripes" HTC'nin yeni tasarım öğesinin adı ve telefonun arkasında, altta kalan büyük kısmın çizgili stilini anlatıyor. HTC'ye göre bu çizgiler, arka tarafta parmak izlerinin görünümünü azaltıyor ve bu sayede telefonunuzu daha az silmek zorunda kalıyorsunuz. Cihazın arkasında bir parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.
3.5mm'lik kulaklık girişinden vazgeçmeyen telefon, bu girişi cihazın üstüne yerleştirmiş. HTC U12 Life'ın fiyatı, Eylül sonunda veya Ekim başlarında Avrupa, İngiltere, Orta Doğu ve Asya'da piyasaya sürüldüğünde 349 euro olacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
dandios x taklit eden markalar çok satar HTC U 12 satmaz...