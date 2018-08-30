Çentiksiz HTC U12 Life, Kulaklık Girişiyle Geldi!

HTC, çentiksiz, kulaklık girişli ve "çizgili" yeni telefonu HTC U12 Life'ı IFA 2018'de tanıttı!

Çentiksiz HTC U12 Life, Kulaklık Girişiyle Geldi!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

dandios x taklit eden markalar çok satar HTC U 12 satmaz...

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