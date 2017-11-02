HTC U11 Plus ve HTC U11 Life Tanıtıldı
HTC, yeni üst seviye telefonu HTC U11'i ve beraberinde HTC U11 Life'ı tanıttı! İşte yeni telefonlar ve özellikleri...
Bu senenin beğendiğimiz telefonlarından HTC U11'in ardından HTC U11 Plus, resmi olarak tanıtıldı. Tayvanlı firma, U11 Plus'ın beraberinde orta seviye HTC U11 Life'ı da ortaya çıkardı.
6 inç 18:9 ekranla gelen telefon, 3.930mAh pil, su geçirmezlik, kablosuz şarj ve 128GB depolama özellikleriyle geliyor. Depolama alanını microSD desteği sayesinde 2TB'a kadar büyütmeniz mümkün.
HTC U11 Plus'ın QHD+ ekranı 2880x1440 çözünürlük sunuyor. Super LCD 6 teknolojisini kullanan ekran, kendisini Gorilla Glass 5 teknolojisi ile çiziklere ve çatlamalara karşı koruyor. Telefonun 12MP'lik arka kamerası, HTC'nin UltraPixel 3 teknolojisini içeriyor ve büyük 1.4µm pikselleri sayesinde bolca ışığı içeri alabiliyor. Optik görsel sabitleme özelliğine sahip kameranın diyafram değeri ise f/1,7.
Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyle gelen cihazın 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip bir modeli ve 6GB RAM - 128GB depolamaya sahip bir modeli bulunuyor.
Quick Charge 3.0 teknolojisi ve "aşırı pil tasarruf modu" şarjınızın gün ortasında bitmeyeceği anlamına geliyor. HTC U11 Plus kutusundan Android Oreo ile çıkıyor, bu sayede aylarda güncelleme beklemek zorunda kalmıyorsunuz. HTC U11'de gördüğümüz, telefonu sıkarak belirli işlevlere ulaşmanızı sağlayan özellik, HTC U11 Plus'ta da bulunuyor.
Piyasaya sürüleceği tarih henüz kesinleşmeyen telefonun fiyatı 900 dolar olarak açıklandı.
HTC U11 Life
U serisinin bazı özelliklerini üzerinde barındırsa da HTC U11 Life, orta seviye bir telefon.
5,2 inç'lik 1080x1920 Super LCD ekranla gelen cihaz, IP67 su ve toz geçirmez yapıya sahip. U11 Life'ın 16 megapiksel kamerası, f/2,0 diyafram, phase detection autofocus ve bir dizi yetenekle geliyor. Kamera, 4K video kaydı veya ağır çekim kayıt yapabiliyor.
Sekiz çekirdekli Snapdragon 630 yonga setiyle gelen cihaz, satıldığı bölgeye göre 3GB veya 4GB RAM sunuyor. Depolama alanı bölgeye göre 32GB veya 64GB olan cihaz, microSD slotu sayesinde depolama alanını 2TB'a kadar genişletebiliyor.
Telefonu sıkarak belirli işlevleri kontrol etmenizi sağlayan Edge Sense, HTC U11 Life'ta da bulunuyor. Hi-Res ses özeliğine ve aktif gürültü engelleme yeteneğine sahip telefonda iyi bir ses kalitesi elde edeceğinizden de emin olabilirsiniz. U11 Life, kilit ekranını kolayca geçmeniz için bir parmak izi tarayıcısı da sunuyor.
Android 8.0 Oreo ile çalışan telefon, Android One sayesinde stok Android'i kullanıyor.
HTC U11 Life'ın çıkış tarihi henüz bilinmese de ön siparişler kabul edilmeye başlanmış durumda. Cihazın fiyatı ise yaklaşık 465 dolar.
Zeynel A. Öztürk
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