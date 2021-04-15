Cep Telefonları Hakkında En Çok Gelen 10 Şikayet: Nelerden Şikayetçiyiz?

Kullanıcıların cep telefonları hakkında en çok şikayet ettiği 10 konu açıklandı. Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konular olurken; dokunmatik ekranda temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması, oyunlarda donma çözüm bekleyen diğer konular arasında yer alıyor.

10 büyük cep telefonu şikayeti

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