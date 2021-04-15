Cep Telefonları Hakkında En Çok Gelen 10 Şikayet: Nelerden Şikayetçiyiz?

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, doğal olaral pek çok şikayetin de konusu olmaya başladı. Bugün neredeyse her işimizi telefonumuzun yardımıyla yapıyoruz. İletişim kuruyoruz, bankacılık işlemlerini yapıyoruz, film izliyoruz, müzik dinliyoruz, oyun oynuyoruz... Bu yoğun ilgi, beraberinde şikayetleri de getiriyor.
Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar, akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi. Verilere göre tüketiciler en çok şarj sorunu yaşarken, dokunmatik ekranlarda yaşanan temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması ve uygulama ya da oyunlarda donma en çok dile getirilen sorunlar oldu.
Cep telefonu aksesuarları dikkat çekiyor
2020-2021 (Nisan) verilerini karşılaştıran Şikayetvar'a göre, cep telefonu aksesuarlarında şikayet artış oranı yüzde 228, akıllı saatler ve bilekliklerde yüzde 122 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili 2020'de 11 bin 707 olan şikayet sayısı yüzde 45 oranında artarak 2021'de 16 bin 979 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili Şikayetvar'a gelen şikayetlerin yüzde 27'si çözüme kavuştu.
Şikayetler zirve noktasında
Cep telefonu sektörü yıllık olarak değerlendirildiğinde 2019'da 4 bin 643 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay Temmuz olurken, 2020'de 7 bin 268 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay Aralık oldu. 2021'in ilk üç ayına bakıldığındaysa Mart'ta şikayetlerin zirve yaptığı gözlemleniyor. Sadece bir aylık zaman diliminde 7 bin 993 şikayet alan cep telefonu sektöründe en çok şikayet edilen kategorinin ise A segment markalar olduğu gözlemleniyor.
Cep Telefonları Hakkında En Çok Gelen 10 Şikayet Şu Şekilde:
- Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama
- Dokunmatik ekranda temassızlık, klavye dokunmatiğinin algılanmaması
- Ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması
- Uygulama ve oyunlarda donma, tek uygulama açıkken bile aşırı ısınması
- Hoparlörden sesin karşı tarafa gitmemesi, cızırtı olması
- Parmak izinin ve yüz tanımanın yanlış algılaması
- Kameranın puslu çekmesi
- IMEI numarası klonlu cihaz çıkması
- Ekranda sarı lekelenmeler oluşması
- Hayalet ekran oluşması
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