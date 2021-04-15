Google'ın Chrome'a Ekleyeceği FLoC Özelliği, Diğer Tarayıcıları Kızdırdı

Vivaldi, kullanıcıların gizliliğini korumaya yardımcı olmak için Google'ın Chrome tarayıcısındaki yeni izleme özelliği FLoC'yi devre dışı bırakacağını duyurdu.
Bir gün önce de Brave tarayıcısı bunu yapacağını duyurmuştu. Google Chrome ile aynı temellere sahip olduklarından, teknik olarak FLoC ile birlikte gelebilirlerdi, ancak ikisi de gelmeyeceğini açıkladı. Bu duyuru, DuckDuckGo'nun, Chrome'da FLoC'yi kapatan bir Chrome uzantısını duyurduktan birkaç gün sonra gelmiş oldu.
Bir web sayfasına bağlandığınızda üçüncü taraf çerezleri genellikle sizi web'de takip eder, reklam verenlerin nelere ilgi duyduğunuzu anlamalarına yardımcı olur, böylece reklamları daha iyi hedefleyerek bir ürün satın alma olasılığınızı artırabilirler. Daha eski reklamcılık yöntemlerine kıyasla bu, eşi benzeri görülmemiş bir seçenekti, ancak artık daha fazla tarayıcı ve tarayıcı eklentisi bu çerezleri engellemeye başlıyor. Bu da, bu yöntemin üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş durumda.
FLoC Nedir?
Alternatif olarak Google, insanları tarama alışkanlıklarına göre gruplandıran Federe Öğrenme Grupları'nı (Federated Learning Cohorts - FLoC) önerdi, böylece reklam verenler reklamlarını bireyler yerine belli bir hedefleme düzeyindeki bir grup insana gösterebileceklerdi. FLoC, üçüncü taraf reklamcıların kişisel tarama alışkanlıklarınızı anlamasını zorlaştırırken, Vivaldi, Google'ın Chrome'un sahibi olduğunu ve bir reklam ağı işlettiğini ve bu nedenle rakiplere göre bir avantaj elde ederek konumunu daha da sağlamlaştırabileceğini hatırlatıyor.
FLoC'nin Vivaldi ve Brave'de devre dışı bırakılması ve hatta Firefox veya Safari ile gelmiyor olması, Google'ın projeyi tamamen rafa kaldırıp rafa kaldırmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Eğer iptal edilirse, firma gizliliğe saygı gösterirken reklamları bir şekilde hedeflemeye devam etmenin bir yolunu bulmak zorunda kalacak.
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