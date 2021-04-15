Google'ın Chrome'a Ekleyeceği FLoC Özelliği, Diğer Tarayıcıları Kızdırdı

Google'ın Chrome tarayıcısına ekleyeceği FLoC özelliği, diğer tarayıcıların tepkisini çekmeye devam ediyor. Bu özelliği kullanmayacağının açıklayan tarayıcılar da her geçen gün artıyor...