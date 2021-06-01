Cep Telefonlarına Eco Rating Etiketi Geldi

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company ve Vodafone, daha sürdürülebilir özelliğe sahip cep telefonlarını belirlemek için yeni tüketici etiketini duyurdu.

Cep Telefonlarına Eco Rating Etiketi Geldi

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