Tuvalet Kağıdı Bilmecesi: "Büyük Kavgaya" Son Noktayı Koyuyoruz!

Görünüşte çok sıradan olan konular bile, bazen garip bir biçimde kutuplaşmalarla sonuçlanan tartışmalara yol açabilir. Örnek mi istiyorsunuz? Hemen verelim: Tuvalet kağıdının asılış şekli. Tuvalet kağıdı içe doğru mu asılmalı, yoksa dışa doğru mu?
Çok basit gibi görünüyor, değil mi? Ama bu konunun evli çiftler için önemli bir kavga nedeni olabildiğini, kendi Wikipedia sayfası olduğunu, tartışmanın görgü kurallarına kadar uzandığını ve hatta Antarktika'ya kadar ulaştığını muhtemelen bilmiyorsunuz.
İnsanları ikiye bölen bu tartışmanın her iki tarafı da, aslında geçerli noktalara sahiptir. Dışa doğru asılmasını savunanlar, bu şekilde asmanın daha hijyenik olduğunu düşünüyor. "İçe doğrucular" ise, küçük çocukların ve evcil hayvanların ruloyu dağıtmasının bu şekilde engellenebileceğini söylüyor.
Siz bu konuda hangi taraftasınız bilmiyoruz; ama bir de gerçekler var. Daha doğrusu aradığımız yanıt, tuvalet kağıdı için yıllarca önce alınan bir patentte karşımıza çıkıyor. 1871'de ve ardından 1891'de rulo tuvalet kağıdı için patent başvurusunda bulunan kişi olan Seth Wheeler, bir nevi tuvalet kağıdının mucidi olarak görülüyor. Ve Wheeler'ın sunduğu paten başvurusunda, tuvalet kağıdının dışa doğru açılacak şekilde tasvir edildiği açıkça görülebiliyor.
Tabii ki bu patentte böyle olduğu için herkesin tuvalet kağıdını bu şekilde asmasını bekleyemeyiz. Zira bizce bu işin doğrusu ya da yanlışı yok. Ama şurası bir gerçek: "Dışa doğru" cephesi, tuvalet kağıdı patentine baktığımızda 1 - 0 önde gibi görünüyor...
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