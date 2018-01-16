CES 2018 Bitti! İşte Rakamlarla CES 2018!
Dur durak bilmeden her anını sizlerle paylaştığımız bir CES daha geride kaldı! Şimdi ise geriye dönüp, akılda kalan anlara bakma zamanı...
Çölde geçen 1 haftanın ardından sonunda bir Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) daha bitti ve hem ziyaretçiler hem de biz basın mensupları evlerine, ülkelerine geri döndüler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda teknoloji tanıtıldı, yeni ürünler sahnelendi ve çok sayıda konuşma gerçekleşti. CES 2018'de olan biten her şeyi sizlere anbean aktarmaya çalıştık. Kaçırdıysanız, buradan tamamına ulaşabilirsiniz.
Fuar bitti, ama CES 2018'i bir de rakamlarla kısaca değerlendirecek olursak, akılda kalan bu numaraları sizlerle paylaşabiliriz:
20 saniye: Eski gaz lambalarının teknolojik hali gibi duran Puffco Peak, aslında bir filtrasyon cihazı. Tütün ve tütün türevi maddeler için kullanılan bir filtrasyon cihazı olarak kullanılan Puffco Peak, tam olarak ısınması için 20 saniyeye ihtiyaç duyuyor.
5 yıl: Ülkemizde ne zaman olur belli olmaz ancak Volocopter'in hedefi havayolu taşımacılığını taksi servisi olarak sunmak. Bunu faaliyete geçirmek için hedeflediği zaman zarfı ise 5 yıl.
120$: Uzun oyun seanslarında ekran karşısında ter döküyorsanız Vortx oyun aksesuarı tam size göre. Oyun oynarken yüzünüze serin hava veren bu minik aksesuarın fiyatı ise 120 Dolar.
82: CES 2018'in en yaşlı katılımcısının yaşı 82. CES 2018'e adeta damgasını vuran Carol Staninger, bu yıl Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılan en yaşlı insan seçildi.
112 – 81: CES 2018'de yer alan ve yapay zekasıyla dikkat çeken fotoğraftaki bu robot, Engadget Yönetici Editörü Terrence O'Brien'ı Scrabble'da 112 – 81 skorla yenmeyi başarmış.
2 saat: Las Vegas Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CES 2018 Fuarı, bu yıl elektrik kesintisiyle görenleri şaşırttı. Bir yanda elektronik ürünlerin tanıtıldığı dünyaca ünlü bir fuar, diğer yanda tam 2 saat süren elektrik kesintisi olunca, bu durum post apokaliptik pencereden bir ironi olarak yansıdı.
3: Toyota'nın tanıttığı e-Palet mobil araç konsepti, CES'in en iyi cihazlarından biri olarak ödüle layık görüldü. En İyi Nakliye Teknolojisi, En İyi Yenilik ve CES'in En İyisi ödüllerini elde eden bu araç, ziyaretçiler tarafından da oldukça etkileyici bulundu.
Ercan Uğurlu
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