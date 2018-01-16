CES 2018 Bitti! İşte Rakamlarla CES 2018!

Dur durak bilmeden her anını sizlerle paylaştığımız bir CES daha geride kaldı! Şimdi ise geriye dönüp, akılda kalan anlara bakma zamanı...

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