CES 2019'dan Neler Bekliyoruz?
8 - 11 Ocak arasında yapılacak olan büyük elektronik şovunda neler göreceğiz?
Yeni yıl kutlamaları henüz biterken ocak ayının diğer büyük etkinliğine giderek yaklaşıyoruz. Tüketici Elektronikleri Şovu (CES), her sene olduğu gibi Las Vegas'ta gerçekleşecek ve biz de her zaman olduğu gibi etkinlikteki yenilikleri size hızla aktaracağız.
İşte bu seneki CES'ten beklenenler.
Daha Büyük ve Daha İyi Ekranlar
Büyük ekranlardan küçüklere, ekranların gelecekte nasıl görüneceğine dair bir fikir edineceğiz. Geçmişte ortaya çıkan teknolojilerin bazılarının, herkese ulaşmasını bekleyebiliriz. 8K televizyona belki çoğumuzun ihtiyacı yok ancak LG, Sony ve Samsung, yoğun pikselli ekranlarını CES'te göstermekten geri durmayacak.
Büyük ekranların da katlanabilir hale geldiğini görebiliriz. Çinli firma Royole'nin CES'te böyle bir ekran göstereceğine dair söylentiler var.
Sanal Asistanlar Her Yerde
Amazon'un dijital asistanı Alexa'yı sadece ekranlarda ve hoparlörlerde değil, televizyonlarda, ev eşyalarında ve fazlasında görmeye başlayacağız. Amazon'un otomboillere yönelik bir Alexa Auto etkinliği de olacak. Kısacası Alexa, hayatımızın her yerini işgal edecek gibi görünüyor.
Alexa elbette piyasadaki tek dijital asistan değil. Google'ın kendi asistanında yaptığı geliştirmeleri göstereceğini tahmin ediyoruz. Google Assitant ile çalışan yeni birçok cihazla tanışabiliriz.
Daha Akıllı Evler
İnternete bağlı buzdolapları ve fırınlar, her zamanki gibi CES'in bir parçası olmaya devam edecek. İnternet bağlantısı, bu seneki etkinlikte banyo, tuvalet gibi evin diğer bölgelerine de yayılabilir. Herkesin pahalı buzdolaplarına akıtacak parası olmadığından, tezgah üstü fırın ve tencerelerin internet özellikleri kazandığını görebiliriz.
Akıllı ve Eğlendiren Otomobiller
Bu sene otonom araçlar dışında, kendi kendini sürebilen kamyon ve traktörler de görebiliriz. Bu sırada Audi, sinema deneyimi sunan yeni otomobil eğlence sistemini gösterecek. Bundan belki yıllarca uzağız ama yine de geleceği etkinlikte görmek heyecan verici olacak.
5G'nin Yılı
Telefon üreticileri yeniliklerini şubattaki MWC'ye sakladığından, CES'te çok fazla telefon görmüyoruz. Ancak 2019, 5G'yi kullanacağımız ilk yıl olacağından bu konuda çok şey duyabiliriz.
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