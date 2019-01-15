CES 2019'un En İyilerini Sıraladık
CES 2019'da gördüğümüz sayısız yeni teknolojiden, kategorilere ayırmadan, en beğendiklerimizi sizin için derledik.
Yeni teknolojilerin akınına uğradığımız CES (Tüketici Elektronikleri Fuarı), günlük hayatımızı, iş hayatımızı ve oynadığımız oyunları değiştirecek yeniliklerle doluydu. Teknolojide 2019'dan ve sonrasından neler bekleyebileceğimizi gösteren fuarda bazı teknolojiler, gerçek anlamda beğenimizi kazandı.
CES 2019'da en beğendiğimiz ve sizlerin de beğeneceğini düşündüğümüz ürünleri aşağıda sıraladık.
Asus ROG Mothership GZ700
Bu ilginç oyun laptopu ve masaüstü melezi, ayağı ve sökülebilir klavyesiyle bir hepsi bir arada oyun PC'sine dönüşebiliyor.
Creative SXFI Air
Creative'in SXFI kulaklıkları, 200 doların altındaki bir fiyatla tam bir surround ses sistemini canlandırabiliyor.
HDMI 2.1
CES'te bol miktarda bulunan 8K TV'ler, HDMI 2.1 olmasaydı çaresiz kalacaktı. Görüntü standardının en son sürümü, 8K 60 fps ve 4k 120 fps video aktarımı yapabiliyor.
Honor View 20
2019'da ses getirebilecek bu telefonun "resmi" tanıtımını hala bekliyoruz ancak dünyanın ilk 48MP'lik kamerasını kullanan, delikli ekranlı Honor View 20'yi CES'te görme şansı bulduk.
HTC Vive Cosmos
Vive Cosmos, HTC'nin VR deneyimini daha taşınabilir bir hale getirmeyi amaçlıyor.
Huawei MateBook 13
Huawei'nin yeni anti-MacBook Air'i, stili ve yetenekleriyle diğer rakiplerini de zorlayacak.
Lenovo Smart Clock
Google Assistant destekli bu akıllı hoparlör, 4 inç'lik ekranında saati ve alarmları gösteriyor. Alarmı kapatmak için kalktığınızda, otomatik olarak hava durumu, işe ulaşma süreniz gibi bilgiler görüntüleniyor.
LG 8K OLED TV (OLED88Z9)
LG 8K OLED TV, 2019'da göreceğimiz en iyi televizyonlardan bir tanesi olacak.
LG Signature Series OLED TV R (OLED65R9)
LG'nin bu TV'si, izlemeyi bitirdiğinizde kıvrılıp kaldırılabiliyor.
Royole FlexPai Katlanan Telefon
Henüz biraz sorunlu olsa da Royole FlexPai, katlanarak tabletten telefona dönüşebiliyor ve bizlere ekran teknolojilerinin geldiği noktayı gösteriyor.
Withings Move ECG
Apple EKG özelliğini Apple Watch'a ilk ekleyen olmanın gururunu yaşıyor olabilir, ancak Withings, bu özelliği uygun fiyatla herkese ulaştıracak. Saatin adım ve uyku takibi özellikleri de var.
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