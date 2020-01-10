CES 2020'nin Yıldızı: Digit Kurye Robot!

Las Vegas'taki CES 2020'de pek çok farklı robot görülse de, bunların bazıları özellikle dikkat çekiyor. Belki de bunların arasında en önemlisi, ilk işine başlamak için fuarda gezintiye çıkan Digit robotuydu. Digit, ABD firması Agility Robotics tarafından üretilen çift ayaklı bir teslimat robotu olarak tanımlanabilir ve artık isteyen kişiler için sadece altı rakamlı (dolar olarak) bir ücret karşılığında satın alınabiliyor.
Digit'in ilk gösterimi 2019 Mayıs tarihinde Agile ve otomobil üreticisi Ford arasında bir ortaklık olarak yapılmıştı. Bu robotun sürücüsüz teslim araçları içerisinde "yaşaması" ve müşterilerin paketlerini, araçtan kapıya kadar olan son birkaç metrede işini yapması bekleniyordu.
Saksılar, kırık kaldırım taşları ve bahçe süsleri gibi nesnelerin arasından geçmek çift ayaklı bir robot için zorlayıcı bir şey olsa da, bir sorunla karşılaştığında teslim kamyonetine geri bildirmesi, oradaki daha güçlü bir donanımın da en iyi yolu bularak robota talimatları iletmesi planlanıyordu.
Ford halen bu planı devam ettirmekte ve projede çalışmaya devam etmek için iki Digit ünitesi sipariş etmiş durumda. Ancak Agility, mütevazı robotun kuryelikten daha büyük bir potansiyeli olduğunu söylüyor.
Agility CEO'su Damion Shelton'ın söylediğine göre robotun gelecekteki kariyer planlarının arasında depo çalışmaları veya kontrollü ortamlarda incelemeler yapmak yer alıyor.
Eğer kendi Digit robotunuza sahip olmak istiyorsanız, sadece "biraz" zengin olmanız yeterli olmayabilir. Çünkü ilk üretimin sadece altı ünite sunması ve 2020'nin tamamı boyunca 20-30 robot üretilmesi bekleniyor.
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