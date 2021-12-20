CES 2022 İçin Yeni Karar: Herkese COVID-19 Test Kitleri Dağıtılacak!

COVID küresel salgını Omicron şoku ile yükselirken, en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan CES 2022 karşı saldırıya geçiyor: Fiziksel katılımla gerçekleştirileceği açıklanan CES 2022'de, tüm katılımcılarından herhangi bir mekana girmeden önce COVID-19 PCR testi yapmalarını istenecek.
Tüketici Teknolojileri Derneği'nin (CTA), tüm katılımcıların aşılanmalarını ve sosyal mesafeye uymalarını zorunlu tutmanın yanı sıra ücretsiz 15 dakikalık burun test çubuğu Abbott BinaxNOW COVID-19 Test Kitlerinin verileceğini duyurması ile Las Vegas'taki beklenen fuar bugün yeni bir aşamaya girdi.
CTA Başkanı ve CEO'su Gary Shapiro yaptığı açıklamada "Ağustos ayında, her CES katılımcısının tam olarak aşılanması gerektiğini duyurduk. Ayrıca CES, tüm katılımcılarımızın ve personelimizin sağlığını ve güvenliğini korumak için ek bir adım olarak yaka kartı teslim alma noktalarında yerinde ücretsiz COVID-19 hızlı testleri sağlayacaktır" dedi.
Katılımcılar, yaka kartı almak için geldiklerinde kitlerini alacak ve testleri otel odalarının mahremiyetinde uygulayabilecek. Amaç, fuar katlarında dolaşmak isteyen herkesin herhangi bir kongre salonuna gelmeden bir gün önce negatif test sonucunu gösterebilmesi olarak belirtiliyor.
Bazı katılımcılar Omicron varyantının yükselişiyle ilgili endişelerini dile getirirken, pek çok kişi ne olursa olsun katılmayı planladıklarını söylüyor.
CES 2022 etkinliği resmi olarak 5 Ocak'ta başlayacak ve 8 Ocak'a kadar sürecek. Ancak gazeteciler ve stantlarını kuranlar 2 Ocak'ta alana gelmeye başlayacak. CTA'nın TechRadar'a söylediğine göre test kitleri 2 Ocak'ta hazır olacak.
CTA'nın planladığı şeyin ölçeği muazzam görünse de, 2022'deki CES aslında geçmiş yıllara göre çok daha kolay yönetilebilir: CTA on binlerce katılımcı sözü verdi ancak CES 2019'da görülen 175.000 katılımcıya yaklaşması muhtemel görülmüyor ve stant sahibi sayısı da 2019'dakinin yarısından az olacak.
Maske gereksinimleri, aşı kanıtı, daha iyi mekan havalandırması, daha geniş gösteri alanı tasarımı ve bir el sıkışma, dirsek dokunuşu veya mesafe korumayı tercih edip etmediğinizi renkle gösteren rozetler dahil olmak üzere daha önce duyurulan diğer CES 2022 sağlık protokolleri yürürlükte kalmaya devam ediyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın