CES 2022 İçin Yeni Karar: Herkese COVID-19 Test Kitleri Dağıtılacak!

2022 yılının başında, fiziksel katılımla gerçekleşecek olan CES 2022 fuarında, katılımcılara ücretsiz test kitleri dağıtılacak ve negatif sonuç şart koşulacak...

  • Levent Öztürk
CES 2022 için Herkese bedava test dağıtacaklar!

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