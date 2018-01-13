CES'in en yaşlı yeni katılımcısının hedefleri
CES'in yeni firmaları arasında, dikkati çeken isimlerden biri olan Staninger, çocukların güvenliğini düşünüyor...
CES'in ilk resmi sabahında Carol Staninger, Sands Expo and Convention Center'ın devasa salonlarında motorlu tekerlekli sandalyesi ile heyecanlı insan kalabalığına çarpmadan ilerlemeye çalışmaktaydı. Bir hizmet asansörü, gri saçları, soluk sarı giysisi ve gümüş rozeti ile Staninger'ı fuar katına taşıdı. Katta kibar bir şekilde kendine uzatılan el ilanını aldıktan sonra kapaklı cep telefonunu kullanarak ekibinin geri kalanı ile iletişime geçti. Bir süre sonra fuarın yeni firmalar bölümünde, bir elektrikli kaykay gösterimi ve dahili şok tabancasına sahip iPhone kılıfları satan Koreli bir firmanın karşısında kendi standına ulaştı. "Ben geldim" cümlesi ile ekibi ile buluştu.
Bu sene CES'te 150 ülkeden 170000'den fazla insan vardı ancak 82 yaşında bir yeni firma katılımcısını görmek oldukça nadir bir şey. Ancer LLC – kendi ve iki çocuğunun, Andrea ve Eric, adlarının birleşimi – başkanı Staninger için bu, ilk CES katılımıydı. Las Vegas'dan geçtiği bir öncesi sefer 2000 senesi ve fuarın tam ters vaktiydi.
Winter Haven, Florida'da büyüyen Staninger, 19 yaşında yerel bir hastanede çalışmaya başlamış ve sonraki 42 yılını, çoğunlukla sekreter olarak, orada geçirmiş. Teknoloji ile ilk olarak 1960'lar IBM elektrikli daktilo ile karşılaşan Staninger, o karşılaşmanın ardından "teknolojiyi, kelime işlemcilerini ve bilgisayarları kucakladığını" ve bunların "her şeyi daha kolay hale getirdiğini" söylüyor.
2016 yılı yazında, emekliliğinin ilerleyen yıllarında, sıcak arabalarda bırakılan çocukların ölüm haberleri ile karşılaştıktan sonra, asla büyüyemeyecek olan bu çocuklara üzüntüsü ile Staninger çalışmalarına başlamış. ABD'de bu tür ölümlerin sayısı geçtiğimiz yıl için 42 iken, 1998'den beri 742'ye ulaşmış durumda ve bunların büyük bir kısmı, 12 aylığın altındaki çocuklar.
Arka koltuklarda bırakılan çocuklar için bir izleyici tasarımı yapan Staninger, ilk olarak Florida Polytechnic Institute ile sonra da Floridalı üretici CMS WorldGroup CEO'su Charles Ferrer ile görüşmüş.
Save Our Loved Ones (Sevdiklerimizi Kurtarın) adlı bu prototip, bir ev yangın alarmından biraz daha küçük bir hareket algılayıcısından oluşuyor ve arabanın çatısının iç kısmına yerleşerek bir anahtarlık ile bağlantı kuruyor. Anahtarlık arabadan 4.5 metre veya daha uzak iken algılayıcı çalışmaya başlayarak, 1mm kadar küçük olan göğüs hareketlerini bile fark ederek bir alarmı aktif ediyor. Ancer ve CMS WorldGroup ortak çalışması ile Staninger ve Ferrer, bu ürünü 2018 yılının güz mevsiminde 300$ fiyatı ile satışa sunmayı planlıyorlar ve ileride arabalar için standart bir parça olacağını ümit ediyorlar.
Şimdilik ise Staninger'in başka güvenlik odaklı iş planları da bulunuyor. Örneğin ağır biçme makineleri için yoğun bitkili bir arazide çöküntüleri fark ederek çarpışmaları önleyecek bir algılayıcı.
CES'te geçirdikleri beş gün içerisinde Staninger ve Ferrer, Save Our Loved Ones prototipini lisanslamayı veya satmayı planlıyorlar ve bu hedef için Staninger'in yaşı ve projedeki şimdilik 170000 dolarlık yatırımı da göz önüne alınmakta. Ferrer'in söylediğine göre şimdilik daha büyük iletişim firmalarının ve büyük cihaz üreticilerinin ilgilerini ölçmekteler.
Levent Öztürk
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