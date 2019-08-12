Chernobyl 2 mi Geliyor?
Dünyada büyük yankı uyandıran HBO dizisi Chernobyl, fazlasıyla ilginç bir senaryo ile devam edebilir!
- Barış Terun
HBO'nun tüm dünyada fırtınalar estiren, Rusya'da ise büyük tepkiler alan dizisi Chernobyl, facia ile ilgili bazı detaylardan bahsetmiyor ve sınırlı kılıp, araştırma ve hayal gücünüze bırakıyordu. Chernobyl, 5 bölümlük bir mini diziydi ve dolayısıyla tüm ayrıntıları sunması zaten mümkün değildi.
Serinin yaratıcısı ve senaristi Craig Mazin, ilginç bir açıklama yaparak televizyon tutkunlarını heyecanlandırdı. Craig Mazin yaptığı açıklamada, "Eğer yeni dizi için onay alırsak; Chernobyl felaketinden ziyade, dünya çapındaki yankı yapan diğer felaketler Bhopal ve Fukushima gibi vakalara değinmek istiyoruz. Kısaca artık Chernobyl'i geride bırakıp, dünyada gerçekleşen diğer facialara yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.
Craig Mazin'in düşüncesinin son derece mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu formül, her sezonu ayrı bir hikayeye sahip başarılı diziler True Detective, American Crime Story ve American Horror Story mantığıyla uyuşuyor.
Peki beklenen olursa, yeni dizi hangi felaketi konu alacak? Tabii ki bilmiyoruz ama tahminler işte bu 2 felaket üzerinde yoğunlaşıyor:
Bhopal Faciası
Amerika Birleşik Devletleri kökenli Union Carbide firmasının Hindistan-Bhopal'de kurduğu böcek ilacı fabrikasında, 3 Aralık 1984'de bir facia yaşandı. İhmalkarlık nedeniyle 40 ton metil izosiyanat gazı çevreye dağıldı. Olayda yaklaşık 20.000 kişi hayatını kaybederken, 550.000 kişi de zehirlendi.
Fukishima Santrali
Japonya'da kurulan Fukishima Santrali, büyük bir depremin ardından gelen büyük bir Tsunami ile karşı karşıya kaldı. Neyse ki, gerekli önlemler anında alında ve 2011'de gerçekleşen felaketten 8 yıl sonra "bir" kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de çeşitli radyasyon zehirlenmeleri ile karşı karşıya kaldı ama hayatlarını "şimdilik" sürdürüyorlar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın