Chevrolet'ten Gerçek Boyutta Lego Silverado

Chevrolet'in on binlerce küçük parçadan oluşan Lego otomobili görenleri şaşkına çeviriyor!

Oynat Chevrolet'ten Gerçek Boyutta Lego Silverado Chevrolet'in on binlerce küçük parçadan oluşan Lego otomobili görenleri şaşkına çeviriyor!

Gerçek boyutlarda Lego otomobil oluşturan tek firma, Bugatti değil. Chevrolet, öğrencilerin de yardımıyla 2019 Silverado 1500 LT Trailboos'un bire bir Lego kopyasını oluşturdu.

18 işçinin toplamda 2.000 saatten uzun ter döktüğü projede 334.544 Lego parçası kullanıldı. Ortaya çıkan otomobilin ince kıvrımlardan çıkartmalara birçok detaya yer verdiğini görüyoruz. Aracın en önemli dezavantajı ise çalışmaması. Farları yakmanız mümkün ancak araca girip direksiyona geçmeniz mümkün değil.

Chevrolet, bu projeyi The Lego Movie 2 için hazırlıyor. Aracın tüm amacı, şık görünüşüyle daha fazla bilet satılmasını sağlamak.

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