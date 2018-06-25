'Cheza' Snapdragon'lu Tablet/Laptop Olabilir
Snapdragon 845'li ikisi bir arada "Cheza" gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor!
Snapdragon işlemcileri şaşırtıcı bir şekilde Chromebook'lardan önce Windows 10 dizüstü bilgisayarlarına geldi. Chromebook'lar Android uygulamalarını kullanabiliyor olsa da, bunu düzeltmek için yakında bir Snapdragon 845 ile çalışan Chrome OS makinesi gelecek gibi görünüyor.
Chromium'da bazı erken sürüm kodları keşfeden XDA geliştiricilerine göre, sözde "Cheza" adlı yeni 2'si 1 arada tabletin ipuçları bulunuyor. Chromebook'lar hakkında söylentiler kurcalandığında cihazın 2,560 x 1,440 çözünürlüklü bir ekrana, ayrıca USB-C desteği ve Surface Pro gibi ayrılabilir bir klavyeye sahip olacağı tahminleri ortaya çıktı.
Geçmişteki Chromebook'lar Intel, Rockchip ve MediaTek gibi işlemcilerden gelen işlemcilere sahipti, ancak bu bir Qualcomm işlemcisini ilk kullanan Chromebook olacak. İlk Snapdragon 845 tableti olmasının yanı sıra, Android uygulamalarının hepsi Qualcomm'un yongaları için optimize edildiği için "Cheza" mobil uygulamaları çalıştırmak konusunda en iyi Chromebook'lardan biri olabilir.
Diğer bir yandan Cheza, entegre LTE modemi içeren Snapdragon 845'in çipseti sayesinde, her zaman bağlanan ilk Chrome OS cihazlarından biri de olabilir.
Tüm bunların birer söylenti olduğunu unutmamakta fayda var. Büyük bir bahse girmeden önce resmi bir duruyuru yapılmasını beklemek en iyi seçenek gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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