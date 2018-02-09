Chrome 69, HTTP'ye "Güvensiz" İşareti Koyacak
HTTP'nin sonu geliyor: Chrome 68, HTTP ile başlayan web sitelerine "güvensiz" işareti koyacak!
Google yaptığı yeni açıklamada bu yılın haziran ayında Chrome 68'i yayınlayacağını ve bu sürüm ile tarayıcının HTTPS yerine HTTP bağlantı kullanan sitelerin "güvensiz" olarak işaretleneceğini söyledi. Daha önce HTTP kullanan bir çok site manüel olarak Google tarafından "güvensiz" olarak işaretlenmişti. Ancak yeni yapılan açıklama bütün HTTP web sitelerinin işaretleneceğini söylüyor.
Google en başta şifreleme kullanmayan ve buna rağmen parola ve kredi kartı bilgileri depolayan siteleri işaretlemekle işe başlamıştı. Daha sonra güvensiz veri alışverişi yapan siteler, ardından da gizli modda ziyaret edilen HTTP siteler işaretlenmişti. Artık tüm güvensiz siteler işaretlenecek.
Google'ın yayınladığı rakamlara göre, Chrome (Android ve Windows PC) üzerinden gerçekleşen trafiğin %68'inin HTTPS olduğu ortaya çıktı. Chrome OS ile yapılan taramaların %78'i ve en çok ziyaret edilen 100 siteden 81'i de HTTPS kullanıyor. HTTPS'nin yaygınlaşmasına yardımcı olan projelerden biri de Let's Encrypt. Bu proje sayesinde ücretsiz ve kolayca HTTPS'ye geçmek mümkün oldu 100 milyondan fazla sertifika dağıtıldı.
Ali Ruhi Öztürk
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