Chrome 69, HTTP'ye "Güvensiz" İşareti Koyacak

HTTP'nin sonu geliyor: Chrome 68, HTTP ile başlayan web sitelerine "güvensiz" işareti koyacak!

Chrome 69, HTTP'ye "Güvensiz" İşareti Koyacak

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