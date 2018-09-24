Chrome 69'da Tartışmalı Değişiklik
Chrome'un en son sürümünün sizi otomatik olarak Google'a giriş yaptırdığı ortaya çıktı!
Chrome 69, yeni bir görünümle gelirken tartışmaya açık bir yeniliği de hayatımıza getirdi. Görünüşe göre Chrome, Google hizmetlerine gittiğinizde otomatik olarak tarayıcıda da oturumunuzu açıyor ve bunun ardından tarama geçmişinizi Google'a gönderiyor.
Chrome'un önceki sürümlerinde Gmail, YouTube veya diğer Google sitelerini ziyaret ettiğinizde tarayıcının oturumunu açmadan hizmete oturum açabiliyordunuz. Chrome ile hesabınıza oturum açmanın bazı faydaları var; örneğin yer işaretlerini ve parolaları bu sayede eşitleyebiliyorsunuz. Ancak paylaşımlı bir bilgisayar kullanıyorsanız, PC'nin başından kalkmadan önce oturumunuzu kapattığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.
Bu yeni adımla birlikte Google, yazılımlarıyla hizmetleri arasındaki çizgiyi biraz daha belirsiz hale getirmiş oldu ve birçok kullanıcı, haklı olarak endişeye kapıldı.
Google'ın hizmetlerini düzenli olarak kullanıyorsanız ve Chrome'a oturum açmış durumdaysanız, bu değişiklik sizi pek ilgilendirmiyor. Ancak Google'ın çevrimiçi davranışınızı daha çok izlemesi hoşunuza gitmiyorsa, daha güvenli bir web tarayıcısına geçmek isteyebilirsiniz.
Chrome 69'a oturum açtığınızda parolaların ve yer işaretlerinin varsayılan olarak eşitlenmediğini belirtmekte fayda var. Yine de gelişmenin endişeye yol açması gayet doğal. Web geçmişinizin karşıya yüklenmemesi için Chrome ayarlarını açın ve kullanıcı adınızın altında "Eşitle" üzerine tıklayın. Burada tarama geçmişinizi ve eşitlenmesini istemediğiniz her şeyi kapalı konuma getirin.
Zeynel A. Öztürk
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