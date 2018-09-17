Chrome 69'un Denemeniz Gereken 4 Yeniliği!
Onuncu yılını kutlayan Chrome'un yeni sürümü, denemeniz gereken önemli yeniliklere sahip. İşte bunlardan dördü!
Chrome'un onuncu yılını kutladığı yeni sürümü Chrome 69, birkaç önemli yenilikle birlikte geldi. Yeni görünüm Material Design'ı temel alıyor ve bu, değişikliklerin en çok göze çarpanıydı. Peki tarayıcıdaki diğer önemli yenilikler hangileri? İşte Chrome'u daha da çekici yapan 4 yenilik.
Parola Oluşturucusu
Chrome artık parolalarınızı depolamakla kalmıyor, yeni parolalar da oluşturabiliyor. Yeni bir hizmete kaydolurken Chrome, size güçlü bir parola önerebiliyor. Bunun için parola kutusuna tıklamanız yeterli. Başka bir parola yöneticisi kullanıyorsanız, yenilik sizin için çok şey ifade etmeyebilir. Ancak bu işlevin tarayıcıya sonunda eklenmiş olması, güzel.
Yeni Adres Çubuğu İşlevleri
Chrome, artık "hava durumu" gibi sıkça yapılan aramalarda sonuçları direkt olarak adres çubuğunun altında gösteriyor. Örneğin "Incredibles 2 how long" yazınca Enter'a basmadan, 2 dakika 5 saniye cevabını hemen alabiliyorsunuz. Ancak aynı sorunun Türkçede çalışmadığını gördük. Yine de Türkçede çalışan sorular var, bu yüzden önce Türkçe yazmayı deneyebilirsiniz.
Sekme Arama
Çok sayıda sekme açıkken aradığınız sekmeyi bulmak için hepsine tek tek bakmanıza veya kapatmanıza gerek yok. Adres çubuğuna sekmenin adını yazıp "Sekmeye geç" üzerine tıklamanız yeterli.
Telefonda, Parmağınızın Yetiştiği Bir Adres Çubuğu
Chrome'un iOS uygulaması, adres çubuğunu artık ekranın altında gösteriyor. Böylece arama çubuğunu açmak için elinizi esnetip uzatmanıza gerek kalmıyor.
Zeynel A. Öztürk
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