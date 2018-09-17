Chrome 69'un Denemeniz Gereken 4 Yeniliği!

Onuncu yılını kutlayan Chrome'un yeni sürümü, denemeniz gereken önemli yeniliklere sahip. İşte bunlardan dördü!

Chrome 69'un Denemeniz Gereken 4 Yeniliği!

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