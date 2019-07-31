Chrome 76, Flash'ı Varsayılan Olarak Kapattı
Chrome'un yeni sürümü, Flash'ı sonunda varsayılan olarak kapatıyor ve bir önemli değişiklik daha sunuyor...
Bugün tüm platformlar için yayınlanan Chrome 76, bir dizi güvenlik onarımı, hata onarımı ve varsayılan Flash engeliyle geldi.
Flash modern web sayfalarında pek kullanılmasa da, hala birçok sitede yerini koruyor. Adobe'nin eski formatını terk etmeye yönelik çok sayıda girişimin ardından Chrome, sonunda Flash'ı varsayılan olarak engellemeye başladı. Flash'lı siteleri görmek isteyenler, işlevi her defasında etkinleştirebiliyorlar ancak Adobe 2020'de formatı terk edeceğinden, Flash'ın oldukça az ömrü kalmış gibi görünüyor.
Flash, 1996'dan bu yana etkileşimli web içerikleri oluşturmaya izin veriyordu. Ancak HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi standartların ortaya çıkmasıyla hantal bir yapısı olan ve güvenlik zafiyetlerine yol açabilen Flash'a gerek kalmadı.
Yeni Chrome sürümü, daha önce bahsettiğimiz bir açığı kapatıyor, sitelerin gizli modda olduğunuzu algılayabilmesini engelliyor. Örneğin bazı ücretli web siteleri, bu şekilde okuma kotanızı doldurduğunuzu algılayıp, gizli modda bile sizi tanıyabiliyordu ve sizi ücretli üyeliğe ikna etmeye çalışıyordu.
Windows, Mac, Linux, Android ve iOS'ta çalışan Chrome 76'da bu önemli geliştirmelerin yanında 43 güvenlik onarımı, bir dizi küçük ince ayar ve geliştiricilere yönelik geliştirmeler bulunuyor. Tüm değişikliklerin listesine buradan göz atabilirsiniz.
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