Chrome 76, Flash'ı Varsayılan Olarak Kapattı

Chrome'un yeni sürümü, Flash'ı sonunda varsayılan olarak kapatıyor ve bir önemli değişiklik daha sunuyor...

Chrome 76, Flash'ı Varsayılan Olarak Kapattı

Bugün tüm platformlar için yayınlanan Chrome 76, bir dizi güvenlik onarımı, hata onarımı ve varsayılan Flash engeliyle geldi.

Flash modern web sayfalarında pek kullanılmasa da, hala birçok sitede yerini koruyor. Adobe'nin eski formatını terk etmeye yönelik çok sayıda girişimin ardından Chrome, sonunda Flash'ı varsayılan olarak engellemeye başladı. Flash'lı siteleri görmek isteyenler, işlevi her defasında etkinleştirebiliyorlar ancak Adobe 2020'de formatı terk edeceğinden, Flash'ın oldukça az ömrü kalmış gibi görünüyor.

Flash, 1996'dan bu yana etkileşimli web içerikleri oluşturmaya izin veriyordu. Ancak HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi standartların ortaya çıkmasıyla hantal bir yapısı olan ve güvenlik zafiyetlerine yol açabilen Flash'a gerek kalmadı.

Yeni Chrome sürümü, daha önce bahsettiğimiz bir açığı kapatıyor, sitelerin gizli modda olduğunuzu algılayabilmesini engelliyor. Örneğin bazı ücretli web siteleri, bu şekilde okuma kotanızı doldurduğunuzu algılayıp, gizli modda bile sizi tanıyabiliyordu ve sizi ücretli üyeliğe ikna etmeye çalışıyordu.

Windows, Mac, Linux, Android ve iOS'ta çalışan Chrome 76'da bu önemli geliştirmelerin yanında 43 güvenlik onarımı, bir dizi küçük ince ayar ve geliştiricilere yönelik geliştirmeler bulunuyor. Tüm değişikliklerin listesine buradan göz atabilirsiniz.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
iPhone XS vs iPhone XS Max vs iPhone XR
Huawei Her Şeye Rağmen Karını Artırdı
Casper Excalibur G770 Ön Siparişe Sunuldu
Samsung, 5G Telefonlarına İsim Arıyor
LG, HomeKit Desteği Veren İlk TV Üreticisi Oldu

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost