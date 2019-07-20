Chrome, Gizli Modu Tamir Edecek
Bazı sitelerin Chrome'un gizli modunu kullandığınızı "anlaması" Google'ı harekete geçirdi!
Chrome'un gizli modu (incognito) son günlerde tam istendiği gibi çalışmıyor. Bunun nedeni, bazı web sitelerinin bu modda olduğunuzu bir "açık kapı" yoluyla algılayıp, buna göre davranması. Örneğin New York Times, gizli modda olduğunuzu algılayıp, sizi üyeliğe ikna etmeye çalışıyor.
Google, bu açık kapıyı 30 Temmuz'da yayınlayacağı Chrome 76 ile birlikte kapatacak. Söz konusu açığın ayrıntılarına gelirsek, açık kapı Chrome'un FileSystem framework'ünde bulunuyor. Siteler bu framework'ün varlığını test edip (yoksa kullanıcı gizli modda demek), kullanıcının gizli modda olup olmadığını anlayabiliyorlar. Google, sadece bu yöntemi değil, gizli modu algılamakta kullanılan diğer yolları da kapatacak.
Firma, gizliliğe yönelik bir modun bunu düzgün biçimde sunması gerektiğine inanıyor. Bazı kullanıcılar, ücretli içerik engelini aşmak için gizli moddan faydalanırken bazıları, kendini rahatsız eden kişilerden kurtulmak veya siyasal baskıdan sıyrılmak için bu moda başvurabiliyor. Google, ücretli içerik sunan sitelere daha çok ücretsiz içerik veya ücretsiz üyelik sunma tavsiyesinde bulunuyor.
Değişiklik başta bahsettiğimiz New York Times gibi yayınların hoşuna gitmeyecek ve bu yayınlar, muhtemelen Google'ın fikrini değiştirmeye çalışacaklar. Ancak gizlilik modunun iddia ettiği gizliliği sunması için bu değişiklikler kaçınılmaz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın