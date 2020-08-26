Chrome'un Adres Çubuğuna Yeni Bir Yetenek Daha Geliyor

Google, web tarayıcısı Chrome'un adres çubuğunda yapacağı bir geliştirmeyle daha önce ziyaret ettiğiniz web sitelerini bulmanızı kolaylaştırmak istiyor.
Şu anda örneğin chip.com.tr'yi ziyaret etmek için adresin ilk birkaç harfini yazmanız yeterli. Şu an test edilen ve muhtemelen yakında yapılacak değişiklik ise sayfanın başlığını yazarak otomatik tamamlama işlevinden faydalanmanızı sağlayacak. Yeni işlev etkin olduğunda Chrome, adresin sadece ilk harflerini değil, daha sonraki bölümlerini de tamamlayabilecek. Örneğin "ip adresim" yazmaya başladığınızda, bunun https://www.chip.com.tr/ip-adresim-nedir olarak otomatik tamamlandığını göreceksiniz. Bu sayede daha önce ziyaret ettiğiniz, ancak adresinin sadece bir bölümünü hatırladığınız siteleri daha kolay bulabileceksiniz.
Yeni işlevi denemek isteyenler, onu chrome://flags altında "Omnibox Autocomplete Titles" adıyla bulabilir ve etkinleştirebilirler. Şu an Chrome'un masaüstü sürümlerinde çalışan işlevin gelecekte mobil kullanıcılara da sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.
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