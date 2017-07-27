Chrome Artık MacBook Pro'nun Touch Bar'ını Destekliyor
Eğer bir Mac Pro sahibiyseniz ve Google'ın tarayıcısı Chrome'u kullanmak istiyorsanız, uzun zamandır beklediğiniz haber geldi demektir...
Eğer Touch Bar özelliğine sahip yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarlardan birine sahipseniz, artık Google Chrome'un desteğini beklemenize gerek kalmadı. Daha önce desteğin geleceği konusunda ip uçları ortaya çıkmış olsa da, Chrome'un desteği gelene kadar Safari'nin süslü ve biraz sıkıntılı olan içeriğe uyumlu kontrolleri ile idare etmek zorunda kalmıştık.
Ancak nihayet Chrome beklenen özelliği kazandı ve uygulamanın 60'ıncı sürümü Touch Bar desteği ile geliyor. Navigasyon tuşları ve hibrit adres/arama çubuğu ile tanıdık bir tecrübe sunan yeni sürüm sayesinde artık trackpad veya klavye kısayolu kullanmak zorunda olmadan yeni sekmeler açabileceksiniz.
Bu güncelleme sadece Apple hayranları için hazırlanmış. Ancak zaten Android'de ekstra hızlı web arama eklentileri ve Omnibox menüsü eklentileri bulunuyordu. Tüm bunların dışında güncelleme ile girlikte ödeme formlarını otomatik doldurma özelliğinin de alt yapısı hazırlanıyor.
Eğer Chorme kullanıyorsanız, Android, Windows ya da Mac kullanıcısı olmanız fark etmeden, güvenlik yamaları için güncellemeleri kaçırmamanızı öneriyoruz
Ali Ruhi Öztürk
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