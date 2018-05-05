Chrome, Artık Siteye Göre Susturuyor!
Chrome'un sitelerin sesini susturma işlevi, son sürümle birlikte, artık daha akıllıca davranıyor...
Web tarayıcınızın siteleri susturma davranışı, şimdiye dek iki uç noktadan biriydi: Tarayıcı ya her şeyi susturuyor ya da kulaklarınızı patlatıyordu.
Ancak bazen sekmeden çıkan sesi duymak da isteyebilirsiniz, bu durumda her defasında sesi açmayı hatırlamanız gerekiyor. Neyse ki Google, Chrome'un son sürümünde bu soruna bir çare buldu. Yeni sürüm, sekmeleri web geçmişinize göre otomatik olarak susturuyor ve çalıyor. Belirli bir siteyi sıkça susturuyorsanız, Chrome bir süre sonra bu siteyi otomatik olarak susturmaya başlıyor. Tarayıcı, ses çıkarmasına izin verdiğiniz sitelere dokunmuyor.
İşlevin çalışması için web geçmişine ihtiyacınız yok. Tarayıcı, sıfırdan başladığınızda, kullanıcıların ses dinlemekten rahatsız olmadığı 1.000'in üzerinde sitenin ses çıkarmasına varsayılan olarak izin veriyor. Google, zaman zaman "susturmayı kaldırmak" durumunda kalacağınızı kabul ediyor ancak deneyimin zaman içinde iyileşeceğini söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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