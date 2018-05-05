Chrome, Artık Siteye Göre Susturuyor!

Chrome'un sitelerin sesini susturma işlevi, son sürümle birlikte, artık daha akıllıca davranıyor...

Chrome, Artık Siteye Göre Susturuyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
bang. Art Innovation Prix 2018 Sergisi Açıldı
Chrome, Artık Siteye Göre Susturuyor!
LG G7 Kamerasının 3 Yeni Özelliği
Moto Z3 Play'in Gerçek Fotoğrafları Sızdı!
Yeni Nokia X'ten Video Sızdı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir