Chrome Canary, Artık Koyu Modu Destekliyor
Chrome'un test sürümü, Windows 10'un koyu moduna otomatik olarak geçiş yapabiliyor!
Google'ın Windows 10'daki karanlık mod desteğini web tarayıcısı Chrome'a taşımak istediğini biliyorduk. Bunu geçen ay ortaya çıkan bir Chromium bug raporu sayesinde öğrenmiştik. Bu değişikliğin şimdi Windows 10'daki Chrome Canary için devreye girdiği ortaya çıktı.
Chrome Canary, Windows 10'un sistem çapındaki koyu tema ayarına bakarak otomatik olarak koyu moda geçiyor. Aynı şekilde Windows 10'da açık temaya geçmek, Chrome'un da açık renkli temaya geçmesini sağlıyor.
Chrome Canary on Windows 10 now detects system dark/light mode and automatically switches ??? pic.twitter.com/FMR4L7j8n6— Owen Williams ? (@ow) February 6, 2019
Değişikliğin Chrome'un final sürümüne ne zaman yansıyacağı henüz bilinmiyor. Otomatik tema değiştirme işlevinin macOS'taki Chrome'a da gelmesi bekleniyor.
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