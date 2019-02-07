Chrome Canary, Artık Koyu Modu Destekliyor

Chrome'un test sürümü, Windows 10'un koyu moduna otomatik olarak geçiş yapabiliyor!

Chrome Canary, Artık Koyu Modu Destekliyor

Google'ın Windows 10'daki karanlık mod desteğini web tarayıcısı Chrome'a taşımak istediğini biliyorduk. Bunu geçen ay ortaya çıkan bir Chromium bug raporu sayesinde öğrenmiştik. Bu değişikliğin şimdi Windows 10'daki Chrome Canary için devreye girdiği ortaya çıktı.

Chrome Canary, Windows 10'un sistem çapındaki koyu tema ayarına bakarak otomatik olarak koyu moda geçiyor. Aynı şekilde Windows 10'da açık temaya geçmek, Chrome'un da açık renkli temaya geçmesini sağlıyor.

Değişikliğin Chrome'un final sürümüne ne zaman yansıyacağı henüz bilinmiyor. Otomatik tema değiştirme işlevinin macOS'taki Chrome'a da gelmesi bekleniyor.

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