Chrome, Derleme için C++ Yerine Clang Kullanacak
Google'ın internet tarayıcısı Chrome, oldukça ciddi bir değişimin eşiğinde!
- Ali Ruhi Öztürk
Google Chrome, daha iyi dokunmatik desteği ve otomatik 'davetsiz' reklam engelleme özellikleri sayesinde ideal tarayıcı olma yolunda hızla ilerliyor. Ancak görünüşe bakılırsa Google tüm hedeflerine henüz ulaşmış değil. Şirket şu an Chrome'un Windows sürümü için Clang derleyicisine geçmek için hazırlanıyor. Tarayıcının macOS ve Linux sürümleri zaten bu derleyiciyi kullanıyordu.
Chrome'un Windows sürümü daha önce Microsoft'un Visual C++ derleyicisiyle inşa edilmişti. C++, Windows platformu için kullanılan en popüler derleyici, ayrıca uyumlu olduğu bir çok debug ve arıza tespit araçları bulunuyor.
Google'un bu kararı arkasında, Chrome'un tüm sürümlerini aynı derleyici çatısı altında toplama amacı yatıyor. Şirket bu sayede bulunan hataları daha hızlı gidermeyi ve daha hızlı güncellemeler yayınlamayı hedefliyor.
Google, Chrome'u uzun zamandır Clang'a taşımak istiyor, ancak 2013'te gerçekleşen ilk denemede Clang'ın Windows işletim sistemine pek de uyumlu olmadığı ortaya çıkmıştı. O zamandan beri Google, Clang'ı destekleyerek Windows'a daha uyumlu hale getirmeye çalışıyor.
Clang derleyiciye geçmeçilmesine rağmen, Microsfot'un yenilikleri de kaçırılmayacak, çünkü Microsoft'un da çabaşarı sayesinde Chrome hala C++ kütüphanesini kullanabiliyor. Google'ın gelecekte tamamen Clang'ın kendi kütüphanesine geçeceği düşünülüyor
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"Clang derleyiciye geçmeçilmesine rağmen, Microsfot'un yenilikleri de kaçırılmayacak, çünkü Microsoft'un da çabaşarı sayesinde Chrome hala C++ kütüphanesini kullanabiliyor." Bence gece bu kadar geç saatlere kadar çalışmamak gerekiyor :)