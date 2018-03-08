Chrome, Derleme için C++ Yerine Clang Kullanacak

Google'ın internet tarayıcısı Chrome, oldukça ciddi bir değişimin eşiğinde!

  • Ali Ruhi Öztürk
Chrome, Derleme için C++ Yerine Clang Kullanacak

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

"Clang derleyiciye geçmeçilmesine rağmen, Microsfot'un yenilikleri de kaçırılmayacak, çünkü Microsoft'un da çabaşarı sayesinde Chrome hala C++ kütüphanesini kullanabiliyor." Bence gece bu kadar geç saatlere kadar çalışmamak gerekiyor :)

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