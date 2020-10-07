Chrome, Hack'lenen Parolaları Artık Android ve iOS'ta da Buluyor

Chrome'un mobil sürümü, masaüstündeki parola işlevini Android ve iOS'a taşıdı! İşte yeni güvenlik işlevi ve diğer yenilikler...

Mobil Chrome'a parola yeniliği

Chrome'un mobil sürümü, internette kullandığınız parolaların bir sızıntıda yer alıp almadığını kontrol etmeye başladı. Bu işlev, daha önce sadece bilgisayarlarda çalışıyordu ancak şimdi Android ve iOS'ta da işlevsel duruma geldi.

Chrome 86 ile birlikte ortaya çıkan parola kontrolü işlevi, sadece parolalarınızı Chrome ile depolamanız halinde çalışıyor. Bu bir dezavantaj değil çünkü 1Password gibi üçüncü parti parola yöneticileri ve Firefox, Edge gibi web tarayıcıları, benzer kontrol işlevleri sunuyorlar.

Hem Google hem de Apple'ın sunmaya başladığı bir işlev ise parola değiştirme sayfasını bulmanızı kolaylaştırmak. Apple tarafından geliştirilen işlev, web tarayıcılarının veya parola yöneticilerinin parola değiştirme sayfasını bulmasını sağlıyor. Bu işlev Chrome 86'da da bulunuyor.

Chrome 86'nın iOS sürümü, Android'de zaten bulunan bir işlevi sunmaya başlıyor ve parolanızı web sitelerine girmeden önce biyometrik oturum açma adımını devreye sokuyor. Son olarak Android'li cihazlara gelen "Gelişmiş Güvenli Gezinti", olta saldırıları yoluyla kullanıcı adı ve parola bilgilerinizin çalınma ihtimalini azaltıyor. İşlevi etkinleştirmeniz halinde gezinti bilginiz Google'a gönderiliyor ve 30 dakikada bir güncellenen bir engelli site listesi ile karşılaştırılıyor.

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