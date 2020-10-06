"Dünya'dan Daha İyi Bir Dünya" Bulunmuş Olabilir

Bilim insanları, Dünya'dan daha iyi koşullar sunabilecek "süper yaşanabilir gezegenler" bulduklarını açıkladılar.

"Dünya'dan Daha İyi Bir Dünya" Bulunmuş Olabilir

Dünya, bildiğimiz kadarıyla üzerinde yaşam barındıran tek gezegen. Ancak "Dünya'dan daha iyi bir gezegen arayışı" başlıklı bir makale, evrende seçeneksiz olmadığımızı öne sürüyor.

Washington Eyalet Üniversitesi (WSU) jeobiyolog Dirk Schulze-Makuch, geçen ay Astrobiology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya liderlik etti. Makale, bizimkinden daha "süper yaşanabilir" dünyalar olabilecek iki düzine ötegezegen (güneş sistemimizin dışında bulunan gezegenler) tanımlıyor.

Araştırmacılar, gezegenlerin potansiyel olarak süper yaşanabilir olarak nitelendirilmesi için bir dizi kriter oluşturdu. Bu listeye giren gezegenlerin yaşı 5 milyar ile 8 milyar yaş arasında olmalı (Dünya yaklaşık 4,5 milyar yaşında) ve bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde, sıvı suyun var olabileceği bir konumda yer almalı. Ayrıca Güneş'imizden daha soğuk olan uzun ömürlü yıldızlar da mercek altına alındı.

Ekip, bu kriterleri bilinen 4.500 ötegezegene uyguladı ve listede 24 ötegezegen kendini gösterdi. Hiçbiri tüm şartları aynı anda yerine getiremiyor olsa da bizim şartlarımızdan farklı ancak yaşam dostu dünyalar için olasılıklara işaret ediyorlar.

Bilim insanı Schulze-Makuch, "Karmaşık yaşam için en umut verici koşullara sahip belirli gezegenlere odaklanmalıyız" diyor ve ekliyor: "Bununla birlikte, ikinci bir Dünya aramaya takılıp kalmamaya da dikkat etmeliyiz çünkü yaşam için bizimkinden daha uygun gezegenler olabilir."

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