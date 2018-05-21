Chrome, HTTPS 'Güvenli' Etiketini Kaldıracak
Eylül ayında gelecek olan Chrome 69, uzun zamandır kullandığı "güvenli" etiketini kaldıracak!
Geçen yıl Ekim ayında Siber Güvenlik Farkındalık Ayı kutlaması ile bağlantılı olarak Google, Chrome'daki HTTPS kullanımının farklı platformlarda nasıl arttığına dair bazı istatistiksel veriler paylaştı. Kuruluşundan bu yana, Chrome trafik şifreleme ve güvenlik çabaları büyük ilerleme kaydetti. Şimdiyse şirket önümüzdeki Eylül ayında yayınlanacak olan Chrome 69 ile birlikte HTTPS sitelerin başında yazan 'Güvenli' etiketini kaldıracağını açıkladı.
Güncelleme ile birlikte yeşil asma kilit güvenlik ikonu gri olacak, ayrıca 'Güvenli' yazısı da ortadan kalkacak. Google Chrome Güvenliği Ürün Yöneticisi Emily Schechter, daha da ileri bir sürümde bu asma kilit ikonunun da kaldırılacağını belirtti. Ayrıca Ekim ayından sonra HTTP olan web siteleri 'Güvenli değil' etiketi ile işaretlenecek.
Chrome 70 ile gelmesi muhtemel olan bu özellik, HTTP siteler için gri renkte 'Güvenli değil' yazısı ve bir bilgi ikonu gösterecek, eğer bu siteye giriş yapmaya çalışırsanız yazı kırmızı olacak ve bir ünlem ikonu belirecek. Haziran ayında gelecek olan Chrome 68 sürümü ise HTTP siteler için sadece 'Güvenli değil' etiketi gösterecek.
Ali Ruhi Öztürk
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