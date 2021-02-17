Chrome'un İçerisinde Gizlenen Gizli Sekme Özelliğini Etkinleştirin

Çok fazla sekme ile çalışıyorsanız, bu gizli özelliği açarak Chrome'un sekme çubuğunu kaydırmalı hale getirip sekmeleri daha iyi yönetebilirsiniz. İşte bunu yapmanın yolu...