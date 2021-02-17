Chrome'un İçerisinde Gizlenen Gizli Sekme Özelliğini Etkinleştirin

Çok fazla sekme ile çalışıyorsanız, bu gizli özelliği açarak Chrome'un sekme çubuğunu kaydırmalı hale getirip sekmeleri daha iyi yönetebilirsiniz. İşte bunu yapmanın yolu...

Chrome'un gizli özelliğini açın

Google, tarayıcısı Chrome'un yeni sekme seçenekleri ile daha rahat bir kullanıma sahip olması için sürekli çalışıyor. Mevcut deneylerinden birinde de, Firefox'tan bir fikir ödünç aldığını görüyoruz. Gizli bir ayarı etkinleştirerek, sekme şeridini kaydırılabilir hale getirebilirsiniz.

Bu yeni özelliği denemek için ille de bir beta Chrome sürümü kullanıyor olmak gerekmiyor. Bu yeni ayarı etkinleştirdiğinizde, sekme başlıkları yine de küçülüyor. Ama sekmeler arasında gezinmek için artık farenizin tekerleğini kullanabiliyorsunuz.

Yeni sekme ayarını etkinleştirmek için aşağıdaki adımları takip etmek yeterli:

Chrome'u açın ve chrome://flags adresine gelin.

"Scrollable TabStrip" aramasını yapın.

Scrollable TabStrip bölümündeki ayarı Enabled yapın.

Eğer Scrollable TabStrip Buttons seçeneğini de Enabled yaparsanız sekmelerin arasına geçiş yapmak için fare tekerleğine ek olarak düğmeleri de kullanabilirsiniz.

Relaunch düğmesine basın ve Chrome'u yeniden başlatın.

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