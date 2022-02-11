Chrome'un İndirme Çubuğu Gidiyor; Bakın Yerine Ne Geliyor...

Google Chrome, dosya indirme sisteminde yeni bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı. Geliştirme ekibi, geçen yılın sonlarında en üstteki araç çubuğuna bir indirme düğmesi eklemeye karar vermişti ve bunu kademeli olarak daha bilgilendirici ve kullanışlı hale getirecekler. Görünüşe göre, bir indirme başladığında pencerenin alt kısmında beliren indirmeler çubuğu, kademeli olarak kullanımdan kaldırılacak ve sonunda tamamen yok olacak.
Yeni indirmeler düğmesi, devam eden ve yakın zamanda tamamlanan indirmelerle ilgili bilgileri tarayıcı araç çubuğuna taşıyor. Bu bilgiler daha önce tarayıcının altındaki pencerede yer alıyordu. Başka bir deyişle Google, Microsoft Edge'in sunduğu indirme deneyimini aynen uygulayacak gibi görünüyor.
Daha önce bildirildiği gibi, bir kullanıcı bir dosyayı indirdiğinde indirme düğmesinin rengi ve boyutu da değişiyor. İndirme simgesi küçülüyor ve etkin indirmeler sırasında griden maviye dönüşüyor.
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