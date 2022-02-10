Video İnceleme: Samsung Galaxy S22 Ultra Elimizde; İşte İlk İzlenimlerimiz

Evet, Samsung, merakla beklenen yeni Galaxy S22 serisini tanıttı. Galaxy S22 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerini burada sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise sıra, Galaxy S22 Ultra hakkında her şeyi anlatmaya geldi.
Şu an elimizde uzun zamandır heyecanla beklediğimiz Galaxy S22 Ultra bulunuyor. Ve bu defa önemli bir sürpriz var! Bugüne kadar Galaxy S serisi telefonlarının diğer ülkelerdeki versiyonlarını kıskanıyorduk. Çünkü onlarda, bizde olmayan bir şey vardı. Ancak Galaxy S22 ile işler değişti!
Samsung Galaxy S22 Ultra hakkında bilinmesi gereken her şeyi yukarıdaki videomuzda bulabilirsiniz.
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