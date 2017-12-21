Chrome Installer, Microsoft Store'dan Kaldırıldı!
Microsoft, Windows mağazasında yayınlanan ve Chrome'u indirmekten başka bir işe yaramayan Google uygulamasına tekmeyi vurdu!
Microsoft'un uygulama mağazasında listelenen "Chrome Installer" uygulaması, çok geçmeden mağazadan kaldırıldı. Uygulama, Windows 10 S için Google'ın web tarayıcısını indirmekten başka bir işe yaramıyordu; bu yüzden Microsoft tarafından kaldırılması sürpriz olmadı.
Microsoft'tan bir yetkili Neowin'e yaptığı açıklamada uygulamanın "Microsoft Store ilkelerini çiğnediğini ve bu yüzden mağazadan kaldırıldığını" söyledi. Yetkili sözlerine şunları ekledi:
"Bu ilkeler tüm Microsoft Store uygulamalarının müşterilerimize işlevsel ve eşsiz bir değer sunması, onları koruması için var. Google'ın Microsoft Store ilkelerine uyumlu bir web tarayıcısı uygulaması yapması bizi sevindirir."
Uygulama sadece farklı bir uygulama indirmek üzere geliştirildiği için Microsoft tarafından kalite testinden bile geçirilemedi. Microsoft, daha önceki bir açıklamasında Chrome'un Desktop Bridge ile paketlenip mağazaya eklenmesi halinde de kabul edilmeyeceğini söylemişti.
Bunun nedeni Microsoft Store'un tüm web tarayıcılarının EdgeHTML rendering motorunu kullanmasını gerektirmesi ve Chrome'un kendi Blink motorunu kullanması. Buna karşın Microsoft'un web tarayıcısı Edge Android'de Play Store'dan indirilebiliyor. Microsoft, bir zorunluluğu olmasa da Android'de Blink motorunu kullanıyor.
Kısacası Google'ın Microsoft mağazasına girebilmesi için başka bir yol bulması gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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