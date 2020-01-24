Chrome Kullanıcılarına "Bing Şoku"

Microsoft Office 365'i kullanan şirketler, yakında Chrome'un varsayılan arama motorunun kendiliğinden Bing ile değiştiğine şahit olabilirler.
Microsoft Office 365 ProPlus'a gelecek bir güncellemede bulunan Bing (Chrome) eklentisinin otomatik olarak yüklendiği ortaya çıktı. Şubatta yayınlanacak olan güncelleme, ilk olarak ABD, İngiltere, Avustralya, Fransa, Almanya ve Hindistan'daki kullanıcılara ulaşacak. Firmaya göre güncellemenin diğer ülkelere ulaşması, çok zaman almayacak.
Yazılım devinin güncellemeyi anlattığı bir blog gönderisinde Bing eklentisinin kolayca kapatılabildiğinden bahsediliyor. Eklenti, Bing'i daha önce varsayılan arama motoru olarak ayarlayan cihazlara ise yüklenmiyor.
Firmanın izin almadan arama motorunu değiştirmesi, sistem yöneticilerini doğal olarak rahatsız etti. Bir sistem yöneticisi, GitHub'da durumdan şöyle yakındı:
"Chrome'daki bu beklenmedik ele geçirme hareketi, son kullanıcılarımın kafasını karıştıracak ve onları hayal kırıklığına uğratacak, şirketimde de fazladan destek çağrılarına neden olacak," dedi ve ekledi; "Lütfen bunu yapmayın".
Tepkileri tahmin eden Microsoft, eklentiyi farklı yerleştirme araçlarında nasıl devre dışı bırakacağınıza dair talimatlar sunuyor. Dolayısıyla şu durumda firma, geri adım atacak gibi görünmüyor.
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