Chrome, Microsoft'un VR Platformuna Konuk Olacak
İki teknoloji devi Google ve Microsoft, internet tarayıcısı alanındaki ortaklığını büyütmeye devam ediyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Görünüşe bakılırsa Google Chrome, yakın zamanda Windows Mixed Reality başlıkları için yazılım desteği kazanacak. Bu gelişme, Chromium tabanlı tüm tarayıcıların Microsoft'a ait sanal gerçeklik başlıklarında kullanılmasının önünü açabilir.
Google Chrome, halihazırda internet sitelerinde sanal gerçeklik ögelerinin gösterilmesini sağlayan WebVR standardını destekliyordu ancak tarayıcı, Microsoft'un aralarında Dell Visor, Samsung Odyssey ve Acer Windows Mixed Reality HMD modellerinin de içinde bulunduğu sanal gerçeklik platformu olan Windows Mixed Reality cihazlarına resmi olarak destek sunmuyordu.
Ancak Chromium açık kaynak kodu projesine yakın zamanda yapılan bazı eklemeler, Chrome'un çalışma şeklini değiştirerek Windows Mixed Reality platformu için resmi yazılım desteği sağlıyor. Bu gelişme, söz konusu sanal gerçeklik platformu için daha iyi uyumluluk ve daha zengin sanal gerçeklik deneyimi sunabilir.
Chrome'un Dünya üzerinde %64.5 kullanım oranı ile en popüler internet tarayıcısı olması, bu anlaşmayı Google'dan çok Microsoft için müjdeli bir haber haline getiriyor. Ayrıca ilginç olarak Microsoft'un Edge tarayıcısını Google'ın sahibi olduğu açık kaynak kodlu Chromium projesini temel alarak baştan inşa edecek olması, Microsoft'un düzenlemesini yaptığı bir başka Chrome tarayıcısını daha internet pazarına sunmuş oldu. Bu aynı zamanda yakın gelecekte Chromium projesinde Microsoft'a ait olan teknolojilerin daha fazla göreceğimizin habercisi.
Ne de olsa, Microsoft'un tarayıcı olan Microsoft Edge'in en güncel sürümünün Windows Mixed Reality desteği sunmayacak olması utanç verici bir durum olurdu.
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