Chrome OS, Yine Android'den Ödünç Alıyor!

Chrome OS, Android'den bir özellik daha ödünç almaya hazırlanıyor!

Chrome OS, yine Android'den ödünç alıyor!

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