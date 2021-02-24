Chrome, PC'mizdeki Tüm RAM'imizi "Sömürmeyi" Nihayet Bırakıyor

Günümüzde işlerimizi yapmak için web tarayıcılarını her zamankinden fazla kullanıyoruz. Bu yüzden, sistem performansının etkilenmemesi için Chrome'un kullandığı RAM miktarını sınırlamak Google için en önemli öncelik haline geldi. Windows Latest'in haberine göre arama devi, Windows 10, Android, Linux ve muhtemelen diğer platformlarda da performans sergileme biçimini iyileştirmek için 'PartitionAlloc-everywhere' desteği üzerinde çalışmakla meşgul.
PartitionAlloc-everywhere desteği Chrome'un kaynak koduyla birleştirildiğinde, tarayıcının daha hızlı başlamasına, dahili sayfaları daha hızlı yüklemesine ve gelişmiş kaynak yönetimi sunmasına olanak tanıyacak, bu da daha az RAM kullanacağı anlamına geliyor.
Google, Chrome'a PartitionAlloc desteği eklemek için ilk olarak geçen yıl çalışmaya başlamıştı. Şimdi, tarayıcının Android ve Windows için beta kanalında kullanıcılara sunuluyor, ancak şirket aynı zamanda özelliği Linux'a da getirmeyi planlıyor. Linux geçişinde işin oldukça zorlu olacağı düşünülüyor.
Tarayıcısının masaüstü sürümlerine ek olarak, şirket şu anda Android için de PartitionAlloc-everywhere'i test ediyor.
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