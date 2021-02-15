En İyi Android Web Tarayıcıları 2021: Android İçin En İyi Tarayıcılar

Android'li telefonunuzda veya tabletinizde yüklü olarak gelen web tarayıcısı, sunduğu işlevlerle size yeterli gelebilir. Bugün neredeyse tüm üreticiler, cihazlarına kendi geliştirdikleri bir web tarayıcıyı yükleyerek size sunuyorlar. Ayrıca Chrome de, bu cihazlarda çoğu zaman yüklü olarak geliyor.
En İyi Android Web Tarayıcıları - 2021
- Opera
- Firefox
- Microsoft Edge
- Chrome
- Puffin
- Flynx
- Brave
Ama unutmamanız gereken, size sunulanla yetinmek zorunda olmadığınız. Google Play Store'da çok sayıda farklı web tarayıcı bulunuyor ve bunlardan istediğinizi ya da istediklerinizi yüklemekte serbestsiniz.
Peki ama Android cihazınızda kullanabileceğiniz, en iyi Android web tarayıcılar hangileri? Bu yazımızda, 2021 yılında Android cihazınızda kullanabileceğiniz, en iyi 7 Android web tarayıcısını bulacaksınız.
İşte web deneyiminizi farklı noktalara taşımaya aday 7 Android web tarayıcısı.
1. Opera
Opera, neredeyse PC'lerin internet ile tanışmasından beri hayatımızda olan bir isim. Dıoğal olarak, Android'li cihazlarda da adından bahsettirmesi kaçınılmaz. Modern bir web tarayıcının sunması gereken hemen her özelliği kullanıcılarına sunmayı başaran Opera, aynı zamanda dahili bir VPN'e de sahip. Düşük donanımlı cihazlarda bazen performans sorunları yaşatabiliyor ama günümüzde giriş seviyesi cihazlar bile Opera için yeterli.
En Kolay VPN... Opera VPN Nasıl Kullanılır?
2. Firefox
PC'lerin vazgeçilmez tarayıcılarından biri daha... Ama bu kez Android sürümü ile karşımızda. Üstelik, Firefox için Android'in en stabil çalışan tarayıcılarından biri dersek de yanlış söylemiş olmayız. Opera gibi, Firefox da eski cihazlarda performans sorunu yaşatabiliyor.
3. Microsoft Edge
Windows 10'da varsayılan tarayıcınız olarak Microsoft Edge'i kullanmıyor olabilirsiniz, ancak tarayıcının mobil sürümü sürekli olarak gelişiyor ve hiç de fena değil. Mobil Edge, farklı bir takım tarafından geliştiriliyor ve bu yüzden farklı işlevlere sahip. Örneğin Edge, haber konusunda kötü ün yapmış siteleri ziyaret ettiğinizde sizi uyarabiliyor. Microsoft hesabınıza oturum açarak yer işaretlerinizi eşitleyebiliyorsunuz; tabi masaüstünde Windows 10 kullanıyorsanız.
4. Chrome
PC'lerin en çok kullanılan tarayıcısı olan Chrome, Android'li cihazların da neredeyse tümünde yüklü olarak geliyor. Hızlı çalışıyor; temel özelliklerin tümünü kullanıcılarına sunuyor. Üstelik PC'lerde olduğu gibi bir kaynak canavarı olmadığı da gerçek.
5. Puffin
En hızlı mobil tarayıcılardan biri sayılan Puffin, gizliliğinizi korumaya yönelik özelliklere ve bir de reklam engelleyicisine sahip.
6. Flynx
Flynx, ilginç bir web tarayıcısı çünkü tüm ekranınızı kaplamak yerine kullandığınız uygulamanın üzerinde yüzer bir pencere olarak görünüyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını sıkça kullanıyorsanız, Flynx'i sevebilirsiniz.
7. Brave
Brave, Android kullanıcılarına istediklerini verebilen alternatif tarayıcılardan biri. Modern tarayıcılarda bulunması gereken tüm özelliklere sahip; sıklıkla güncelleniyor ve oldukça hızlı çalışıyor. Önemli bir hayran kitlesine sahip olduğunu da söyleyelim...
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