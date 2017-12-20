Chrome, Reklam Engellemeye Ne Zaman Başlayacak?

Google Chrome'un rahatsız edici reklamları engelleyeceğini zaten biliyorduk. Ve şimdi, bu uygulamanın başlayacağı tarih de belli oldu!

Chrome, 15 Şubat'ta reklam engellemeye başlayacak!

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