Chrome, Reklam Engellemeye Ne Zaman Başlayacak?
Google Chrome'un rahatsız edici reklamları engelleyeceğini zaten biliyorduk. Ve şimdi, bu uygulamanın başlayacağı tarih de belli oldu!
Google Chrome, rahatsız edici reklamları 15 Şubat'tan itibaren engellemeye başlayacak. Chrome internet tarayıcısına gelecek olan bu dahili reklam engelleyici ile internette gezinmek kullanıcılar için çok daha güzel bir deneyim haline gelecek. Uzun zamandır kullanıcılar bu özelliğin gelmesini bekliyordu.
Bu tüm reklamlar için geçerli değil, sadece internet deneyimini çekilmez hale getiren, Daha İyi Reklamlar Koalisyonu tarafından belirtilen cins reklamları kapsayacak. Bunların arasında otomatik olarak ses vermeye başlayan video reklamlar, tüm ekranı kaplayan reklamlar ve bir geri sayım beklemeksizin içeriği görmenize izin vermeyen reklamlar bulunuyor.
Bu sene boyunca özelliğin geleceğinden haberimiz vardı ama ancak şimdi kesin bir çıkış tarihine sahibi. Google, bu uzun sürenin site sahiplerine bu özellik için hazırlanma zamanı tanımak için de olduğunu söylüyor. Site sahipleri ayrıca bir Reklam Deneyim Raporu alarak kendi sitelerinin etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenebiliyorlar.
Bu özellik hem içerik üreticileri, hem de kullanıcılar için uzun vadede kârlı olacak bir şey. İçerik üreticileri bu tarz reklamları kullanmaktan vazgeçecekleri için kullanıcılar reklamları tümüyle engelleyen reklam engelleyicileri daha az kullanacaklardır.
H. Hüseyin Öztürk
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