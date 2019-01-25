Chrome, Reklam Engelleyicileri Engelleyebilir!
Dünyadaki en popüler tarayıcısı Google Chrome'un tasarımında yapacağı değişiklik, reklam engelleyicileri tehlikeye atabilir
- Doğan Kürşat Aktaş
Google'ın son planları, Chrome Eklenti Platformu'nu yakından ilgilendiren değişiklikleri öngörüyor. Şirket tarafından oluşturulan "Manifest version 3" isimli dosya, herkes tarafından erişime açık ve dosyada meydana gelen değişiklikler, Chrome'un yakın geleceği hakkında önemli bilgileri içeriyor.
Manifesto dosyasındaki değişiklikler henüz taslak aşamasında fakat şimdiden taslaktaki bazı yönergeler, şirketin getireceği kısıtlamaların reklam engelleyici eklentiler üzerindeki potansiyel değişiklikler üzerinde endişelerin artmasına yol açtı.
Manifestoya göre Google "webRequest API'nın bloklama yeteneklerini kısıtlamaya yönelerek çoğu ögenin engellenmesine yönelik imkânları ortadan kaldıracak." Manifesto,, bununla kalmayarak "içerik engelleyicilerin bunun yerine declarativeNetRequest uygulama işlem arayüzünü kullanmaları gerektiğini" de belirtiyor.
Bu kısıtlama, birçok popüler reklam engelleyicinin yoluna taş koyacak. Söz konusu eklentiler arasında en çok tanınan reklam engelleyiciler olan uBlock Origin ve uMatrix de bulunuyor. Bu eklentilerin geliştiricisi olan Raymond Hill, yaptığı açıklamada değişikliklerin uygulanması halinde eklentilerinin çalışmaz hale geleceğinden şikayet ediyor:
"Eğer bu (oldukça kısıtlayıcı) declarativeNetRequest API, reklam engelleyicilerin görevlerini yapabilmelerinin tek yolu haline gelirse, yıllarca geliştirdiğim uBlock Origin ve uMatrix var olmayı sürdüremez."
The Register'in açıklamalarına göre reklam engelleyici eklentiler, bir internet sayfasındaki reklamları engellemekten fazlasını yapıyor. webRequest API, bu eklentilere ağ istemlerini değiştirme ve tekrar yönlendirme yetkileri veriyor ve bu da kullanıcılara kendilere ulaşan içerikler üzerinde daha geniş kontrol imkanı tanıyor. Manifesoya göre Google bünyesindeki mühendisler bu durumun eklentileri değiştireceğinin farkında ve bu sebeple webRequest API daha dar işlevsellik alanı ile tarayıcıda bulunmaya devam edecek. Ancak bu, gelecekte bu arayüzü kullanan eklentilerin ağ istemlerini sadece "okuyabileceği" anlamına geliyor.
Bir diğer yandan yeni declarativeNetRequest işlem arayüzü de Chrome'a rafa kaldırılacak olan webRequest arayüzünün daha önce kazandırdığı istemleri değiştirme ve yönlendirme gücünü kazandırırken söz konusu işlemleri daha kısa sürede tamamlayabiliyor ve "kullanıcılara kendileri tarafından yapılan ağ istemlerinin eklentiler tarafından okunmasını engellemek suretiyle daha iyi bir gizlilik deneyimi sağlıyor."
Hill, açıklamasında bu kısıtlamaların diğer işlevleri de etkileyeceğini belirtiyor. Örneğin bu işlevlere "belirli bir boyuttan büyük medya ögelerini engelleyerek veri tasarrufu yapma, İçerik güvenliği politika yönergelerini kullanarak JavaScript kullanımını devre dışı bırakma ve cihazdaki çerez dosyalarının internet siteleri tarafından kullanılmasını engelleme" de dahil.
Hill, The Register'a yaptığı açıklamada bu değişikliklerin uygulanmasının kullanıcıların içerikler üzerindeki kontrollerinin azalmasına sebep olacağını savundu.
"Eklentiler, kullanıcılar adına işlem yapar ve 'kullanıcı temsilcisi' arayüzüne yapabileceği eklemelerle görevlerini tamamlarlar. webRequest API üzerinde bulunan engelleme yetkilerini kaldırmak, Chromium kaynağındaki kullanıcı temsilini ortadan kaldırır. Bu durumun alabildikleri, verebildikleri ve işleyebildikleri veriler üzerinde son sözün sahibi olmayı seven internet sitelerinin faydalarına olduğunu düşünüyorum."
Hill, bu konuda şikayetçi olan tek isim değil. uBlock Origin'İn GitHub sayfasında birçok geliştirici ve reklam engelleyicisi kullanıcısı, bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirmeye devam ediyorlar.
Sözü edilen değişikliklerin reklam engelleyicileri işlevsiz bırakması, şüphesiz belli bir kullanıcı kitlesini Firefox ve Safari gibi Chromium bazlı olmayan tarayıcılara yöneltecek ancak bu durumun da Chrome'un en büyük pazar payını elinde tuttuğu tabloyu değiştirmesi mümkün görünmüyor.
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