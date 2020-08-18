Chrome, Sitelerin İstediğine Kulak Vererek Pil Dostu Haline Gelebilir

Google, web tarayıcısı Chrome'un laptop'unuzun pilini gerektiğinde daha yavaş tüketmesini sağlayacak bir işlev üzerinde çalışıyor.

Chrome için yeni pil tasarrufu umudu

Google, sistem kaynaklarını canavarca tüketen Chrome'un pil tüketimini azaltmak için yeni bir yol bulmuş gibi görünüyor.

Firmanın test ettiği yöntemde web siteleri, sitenin Html kodlarına bir meta etiketi yerleştiriyor. Bu meta etiketi, sitenin belirli güç tüketimi özelliklerini etkin hale getirmelerine olanak tanıyor. Bu sayede örneğin saniyedeki kare sayısı düşürülebiliyor veya kod çalıştırma hızı yavaşlatılabiliyor. Yenilik sayesinde kullanıcı tercihlerine ve hatta pil durumuna göre tepki verilebiliyor.

"Origin Trial" kategorisindeki işlev, Chrome 86 veya 87'den önce resmi olarak test edilmeyecek ve yalnızca söz konusu etiketi kullanan sitelerde çalışacak. İşlevin gerçeğe dönüşmesi için alması gereken uzun bir yol var. Bu gerçekleşirse, Chrome'un pil tüketimi konusundaki kötü itibarını ortadan kaldırabilir.

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