Chrome Tamagotchi Eklentisi Sekmeleri Oyuna Çeviriyor
Eğer çok sayıda Chrome sekmesi açıyorsanız size kötü bir haberimiz var: Tamagotchi'niz ölebilir!
Google, web tarayıcısı Chrome'u tasarlarken bir web sitesinin tüm tarayıcıyı kilitlemesini önleyen bir sistem geliştirdi. Ancak bu sistem, eğer aynı anda çok fazla sekme açarsanız yüklü miktarda RAM gerektiriyor. Chrome'un RAM iştahını azaltan bazı eklentiler var ama sekme bakımını bir oyuna çevirmek en iyi çözüm gibi görünüyor.
TooManyTabs veya TAB Wrangler gibi sekme yöneticileri ile Chrome'un "şişmesini" önleyebilirsiniz. Ancak bu yeni Tamagotchi eklentisi sayesinde sekme idaresini kendiniz sağlarken eğlenebilirsiniz de...
Chrome Tamagotchi eklentisini yükledikten sonra, her yeni sekme açışınızda yeni bir dijital tarayıcı evcil hayvanınız (Tamagotchi) olacak. Bu Tamagotchi'nin hayatta kalması için onu beslemenize, ona bakmanıza ya da oynamanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken toplam sekme sayınızı düşük tutmak. Her yeni Chorme sekmesi Tamagotchi'nizin 4 can puanı kaybetmesine sebep oluyor ve her rastgele yaptığınız Google aramasında minik dostunuz daha da sinirli bir hale giriyor.
Eğer sekme istifleme hastalığınız varsa, bu eklenti sayesinde bağımlılığınızdan eğlenerek kurtulabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın