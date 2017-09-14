Chrome Tamagotchi Eklentisi Sekmeleri Oyuna Çeviriyor

Eğer çok sayıda Chrome sekmesi açıyorsanız size kötü bir haberimiz var: Tamagotchi'niz ölebilir!

Chrome Tamagochi Eklentisi Sekmeleri Oyuna Çeviriyor

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