Chrome'dan Üçüncü Parti Çerez Hamlesi

Google, web tarayıcısı Chrome'daki üçüncü parti çerez desteğini iki sene içerisinde sonlandırmayı planladığını duyurdu. Firma, yeni planlarının gizliliğe önem veren kullanıcılardan etkilendiğini söylüyor.
Yapılan duyuruda Chrome mühendislik direktörü Justin Schuh, bazı tarayıcıların üçüncü parti çerezleri engellediğinden, ancak bu yöntemin "ekosisteme zarar verebilecek, istenmeyen bazı sonuçlara yol açabildiğinden" bahsetti. Schuh'a göre üçüncü parti çerezleri engellemek, anlaşılmaz parmak izi oluşturma davranışları için cesaretlendirmekten fazlasını yapmıyor.
Google, gizlilik dostu çözümler geliştirmek için ekosistemdeki diğer firmalarla çalışsa da, üçüncü parti çerez desteğini zamanla Chrome'dan kaldıracak. Şubat itibariyle Chrome, güvensiz çapraz-site izlemesini kısıtlayacak, üçüncü parti çerezlerin HTTPS kullanması istenecek. SameSite etiketini taşımayan veya HTTPS kullanmayan çerezler, birinci parti çerez gibi kabul edilecek.
Firma, gizli izlemeyi algılamak ve çözmek için anti-parmak izi oluşturma teknolojileri geliştirecek ve bunları bu sene tarayıcısına ekleyecek. Bu girişimlerin web sitelerini parmak izi oluşturmaktan caydırması umuluyor.
Google'ın gelecek planlarında diğer web tarayıcılarıyla, yayıncılarla, geliştiricilerle ve reklam verenlerle çalışıp, internetin daha sağlıklı olmasını sağlayacak daha gizlilik dostu mekanizmalar oluşturmak var.
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