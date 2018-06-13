Chrome Web Store'dan Yeni Kısıtlama
Google, Chrome eklentilerini yüklemeye yeni bir kısıtlama getirdi!
Web tarayıcısı eklentileri, internette gezinen birçok kullanıcı için vazgeçilmezler. Chrome'da eklenti yükleme işlemini düzene koymak isteyen Google, artık eklentileri sadece Chrome Web Store'dan yüklemenize izin verecek.
Google'ın bu hamlesinden önce eklentileri herhangi bir web sitesi üzerinden, siteden ayrılmadan yükleyebiliyordunuz. Chromuium blog'a göre bu, yeni yayınlanan eklentiler için artık söz konusu değil ve 12 Haziran 2018 ve sonrasında yayınlanan eklentiler, yeni sekmede Chrome Web Store'a yönlendirilecekler.
Blog gönderisine göre bu tarih ve sonrasında yayınlanan eklentiler chrome.webstore.install() fonksiyonunu çağırdığında, yeni bir sekmede Chrome Web Store'da açılacak. 12 Eylül 2018 tarihinden itibaren mevcut eklentiler de farklı web sitelerinden yüklenemeyecek ve kullanıcılar, kurulumu tamamlamak için Chrome Web Store'a yönlendirilecek.
Son olarak Aralık 2018'de satır-içi yükleme API metodu, Chrome 71'den kaldırılacak.
Google, direkt olarak yükleme bağlantıları sunan eklenti geliştiricilerine, Chrome Web Store sayfasının bağlantısını vermelerini öneriyor. Bu hamleyle birlikte Google, spam sitelerde görünen zararlı eklentilerin de önüne geçmiş olacak. Google'a göre bu tür web siteleri, "satır-içi yüklemeyi aldatıcı biçimde kullanabiliyor".
Zeynel A. Öztürk
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