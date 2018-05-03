Chrome, Windows 10'u Dondurmaya Başladı

Windows 10 Nisan 2018 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, Chrome'u kullanırken düzenli olarak kötü bir sürprizle karşılaşıyor!

Chrome, Windows 10'u Dondurmaya Başladı

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

eger chrome yuzundense microsoft ilk golunu attı demektir windows store icin birtane uygulama geliştirmeyen youtube da chorme dışında tum tarayıcılar performansız calışıyor demekki microsoftun canını sıktı google cakallıkları artık

evet chrome da bende sorun yaşıyorum win 10 güncellemeyi yaptıktan sonra başladı bu sorun öncesinde yoktu.

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